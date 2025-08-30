به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در این مراسم که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد، این طرح را یکی از نمونه‌های موفق پیوند توانمندسازی اقتصادی با حمایت اجتماعی دانست و اظهار داشت: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین درآمد پایدار برای مددجویان، نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی ایفا می‌کند.

رضا سلم‌آبادی ادامه داد: کمیته امداد در سال‌های اخیر تلاش کرده است که در کنار کمک‌های معیشتی، مسیر اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها را نیز هموار کند.

او افزود: فقط در سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه اشتغال به استان خراسان رضوی اختصاص یافت که بخش قابل توجهی از آن به اجرای طرح‌های نوین از جمله نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص پیدا کردو ۸۵ درصد این منابع جذب شد که این امر نشان‌دهنده همراهی شبکه بانکی استان با طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد است.

رکوردشکنی در اجرای پنل‌های خورشیدی

سلم‌آبادی با اشاره به روند توسعه پنل‌های خورشیدی در خراسان رضوی، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ در این استان حدود ۵۱۲ پنل خورشیدی ساخته شده بود، اما در سال ۱۴۰۲ تنها در یک سال، ۶۲۰ واحد پنل پنج کیلوواتی اجرا شد که این رقم در سال ۱۴۰۳ به هزار و ۴۵۰ واحد رسید و از این تعداد تاکنون هزار و ۳۰۰ واحد به شبکه سراسری متصل شده است و ۱۵۰ واحد دیگر نیز در حال اتصال هستند.

وی این رشد جهشی را رکوردی کم‌نظیر در سطح کشور خواند و گفت: هم اینک کار در سه قالب نیروگاه‌های انفرادی، مزرعه‌ای و سازمانی پیش رفته است؛ مثلا در بخش انفرادی، پنل‌های پنج کیلوواتی بر پشت‌بام منازل مددجویان نصب شده است که درآمدی پایدار برای آنها ایجاد می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی افزود: در بخش مزرعه‌ای، مناطقی که امکان نصب انفرادی وجود نداشته است، به شکل تجمیعی ساماندهی شده‌اند، همچنین در حوزه سازمانی، با حمایت دولت ۱۷ مگاوات ظرفیت به کشور اختصاص یافت که از این میزان، ۱۵ مگاوات به خراسان رضوی تعلق گرفت.

خلیل‌آباد؛ نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی

سلم‌آبادی درباره طرح خلیل‌آباد هم توضیح داد: نیروگاه تجمیعی این شهرستان با ظرفیت ۵۰۰ کیلووات و سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومانی اجرا شد، این طرح در کمتر از سه ماه توسط پیمانکار و با همکاری دستگاه‌های مختلف به سرانجام رسید و توانست رکوردی جدید در سرعت اجرا ثبت کند.

وی ادامه داد: ۱۰۰ خانواده مددجو در این طرح مشارکت داشته‌اند و هر یک، مالک یک پنل پنج کیلوواتی هستند که درآمد ماهانه آنها را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

این مسئول درباره جزئیات اقتصادی طرح تشریح کرد: در سال اول بهره‌برداری، هر خانواده بین چهار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت، این رقم در سال دوم و پس از تعدیل نرخ خرید تضمینی برق افزایش می‌یابد و برای پنل‌های نصب‌شده از سال‌های قبل، اکنون بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمدزایی دارد، این یعنی مددجویان علاوه بر رفع نیاز‌های روزمره، می‌توانند به سمت استقلال اقتصادی حرکت کنند.

حمایت‌های ملی و استانی

وی با قدردانی از همراهی دولت، مجلس و دستگاه‌های استانی، یکی از مشکلات اصلی طرح‌های نیروگاه خورشیدی را ضمانت بانکی اعلام کرد و گفت: پیش‌تر بانک‌ها، ضامن و چک‌های متعدد طلب می‌کردند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، چند بانک عامل در سطح کشور پذیرفتند که فقط چک صیادی مددجو به‌عنوان ضمانت کفایت کند و این تغییر مهم، روند اجرای طرح‌ها را بسیار تسهیل کرد و خراسان رضوی در این زمینه پیش‌گام شد.

وی افزود: در کنار حمایت‌های مجلس و دولت، استانداری و فرمانداری خلیل‌آباد نیز نقشی کلیدی در تحقق این طرح داشتند، همچنین مجموعه جهاد کشاورزی، محیط زیست و بانک‌های عامل همکاری گسترده‌ای کردند و با تلاش پیمانکار، طرح در مدت کوتاهی به بهره‌برداری رسید.

آینده روشن؛ تعهد برای توسعه بیشتر

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی در پایان به برنامه‌های سال آینده اشاره کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۴ قول می‌دهیم که بیش از دو هزار پنل خورشیدی جدید در استان نصب شود، این اقدام هم به ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت پوشش منجر خواهد شد و هم به کاهش ناترازی انرژی کشور کمک خواهد کرد.