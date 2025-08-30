به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با گذشت بیش از ۶۰ روز از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران و ادامه جنگ‌های منطقه‌ای این رژیم، ۲۳ اقتصاددان برتر دنیا که از میان آن‌ها ۱۰ نفرشان برنده جایزه نوبل اقتصادی هستند، با نوشتن نامه‌ای به نخست وزیر این رژیم، هشدار دادند که ادامه جنگ‌های این رژیم، منجر به فروپاشی کامل اقتصادش خواهد شد.

در این نامه آمده است که "در حالی که غزه‌ای‌ها بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها خواهند دید، انتظار می‌رود اسرائیلی‌ها نیز بهای سنگینی بپردازند و از نظر اقتصادی، عواقب آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد. با توجه به شواهد فزاینده گرسنگی گسترده و نقض حقوق بشر، دولت‌های اروپایی ممکن است تحریم‌های هدفمندی را اعمال کنند که آسیب شدیدی به علم، تجارت و اشتغال وارد می‌کند. نشانه‌های اولیه آن از قبل وجود دارد. آژانس‌های رتبه‌بندی احتمالاً به کاهش رتبه بدهی‌های دولتی اسرائیل ادامه خواهند داد و هزینه‌های استقراض را افزایش خواهند داد، درست در حالی که دولت با هزینه‌های هنگفت بازسازی و دفاعی رو‌به‌رو است. متخصصان ماهر به طور فزاینده‌ای مهاجرت خواهند کرد و بخش فناوری پیشرفته - که مسئول نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و یک سوم درآمد مالیات بر درآمد است - مهاجرت خود را تسریع خواهد کرد و اسرائیل را از موتور اصلی رشد خود محروم خواهد کرد. "

خروج ۲ میلیارد شِکِل از بورس تل‌آویو

یورال آیزنبرگ که مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری در اسرائیل است می‌گوید: ما ضرر این جنگ‌های را در ماه‌های آینده با افزایش قیمت‌ها و خارج شدن سرمایه‌های خارجی از بازار‌های مالی خواهیم دید؛ و در ادامه به خروج ۲ میلیارد شکل یعنی حدود ۵۸۹ میلیون دلار از بورس تل‌آویو اشاره می‌کند.

کانال ۱۳ رژیم صهیونی هم در جدیدترین بررسی هایش اعلام کرده است که اقتصاد این رژیم بعد از جنگ ۱۲ روزه با ایران، ۳.۵ درصد کوچگتر شده است. فرار متخصصان تکنولوژی، تعطیلی برخی از کسب و کار‌ها و کاهش واردات به دلیل اخلال در بنادر دلایلی است که اقتصاد این رژیم را با چالش مواجه کرده است.

این نامه در پایان به نخست وزیر این رژیم هشدار داده است که اقتصاد رژیم صهیونیستی آماده فروپاشی است.

جزئیات بیشتر این ضرر‌های اقتصادی را در ادامه ببینید.