به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره سرداران، امیران و ۸ هزار شهید استان گیلان و چهارمین یادواره ۱۱۰ شهید آماد و پشتیبانی استان گیلان در باغ موزه دفاع مقدس گیلان در رشت آغاز شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان که نخستین سخنران این مراسم بود، با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه ۸ هزار شهید گیلان و شهدای آماد و پشتیبانی استان گیلان گفت: شهدا مسئولیت را برای دنیا طلبی نمی‌خواستند و تمام تلاششان برای دفاع از مردم و دفاع از نظام بود.

سردار حمید دامغانی صداقت در عمل و گفتار را از ویژگی‌های بارز شهدا دانست و افزود: شهدای آماد و پشتیبانی به عنوان پیشکسوتان این عرصه و مجاهدان خاموش و بی هیاهو نقش مهم و کلیدی در دوران ۸ سال دفاع مقدس داشتند.

وی افزود: حضور بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده از استان گیلان و ۸ هزار شهید این استان بیانگر نقش ارزشمند مردمان این خطه در ۸ سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه قدس گیلان، نقش همسران و مادران شهیدانی، چون شهید جنیدی در آماد و پشتیبانی و آیت الله احسانبخش در به راه انداختن کاروان کمک‌های هزار و پانصد کامیونی به جبهه‌های نبرد در پیروزی انقلاب اسلامی موثر دانست و گفت: امروز کاروان نمادین هزار و ۵۰۰ کامیونی که نقش مهمی در همراهی مردم داشت، باز سازی و تداعی می‌شود.

پیام معاون آماد و پشتیبانی کل سپاه به کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان

پس از سخنرانی سردار دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، سرهنگ میرزاخوانی رئیس کنگره شهدای آماد و پشتیبانی سپاه، پیام سرتیپ پاسدار علی اصغر نوروزی معاون آماد و پشتیبانی کل سپاه را قرائت کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

شهدا در همه اعصار و زمان‌ها زندگان حقیقی این دنیای فانی‌اند که به تعبیر قرآن کریم ادراک این حیات برای همگان قابل فهم نیست و تنها برای کسانی مملوس و قابل فهم می‌باشد که خود از حیات واقعی و حقیقی بهره‌ای برده باشند شهدا بودند که با بذل جان خود برای بیداری دل‌های مرده و به خواب رفته تلاش و مجاهدت نمودند همان‌هایی که به واسطه مجاهدت خالصانه خویش از عالم ناسوت به ملکوت اعلی گذر کرده و به مقام عند ربهم یرزقون سکنی گزیدند.

اکنون هدف از برگزاری این اجلاسیه‌ها همانگونه که فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای مدظله العالی فرمودند: احیای ذکر شهید در هر استان و در هر نقطه‌ای از کشور عاملی برای حفاظت و حراست معنوی از انقلاب و دین و مددی به حرکت عمومی مردم به سمت اهداف عالیه اسلام است.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهیدان جنگ ۱۲ روزه و شهدای جبهه مقاومت و با خضوع در برابر مقام شامخ ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، شهدای امنیت و شهیدان مدافع حرم این دیار علی الخصوص ۱۱۰ شهید والامقام تدارکات و پشتیبانی سپاه قدس گیلان وظیفه خود میدانم به مصداق حدیث شریف

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

از شما خانواده‌های معظم شهیدان و یادگاران دوران دفاع مقدس که دین خود را اداء نموده‌اید تجلیل و تقدیر می نمایم و همچنین از فرمانده محترم سپاه قدس گیلان و تلاش‌های کارکنان آماد و پشتیبانی و تمامی دست اندرکاران و شرکت کنندگان اجلاسیه سرداران و ۱۱۰ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه قدس گیلان، تشکر و قدردانی می‌نمایم خداوند را شاکرم که هنوز توفیق خادمی شهداء و خانواده‌های ایشان را از ما سلب نکرده است. امیدوارم با پیروی از راه مقدس شهیدان از شفاعت شان بهره‌مند شویم.

والسلام علیکم و رحمه ... و برکاته

برادر شما سرتیپ پاسدار علی اصغر نوروزی معاون آماد و پشتیبانی کل سپاه

اطاعت از رهبری سبب کاهش آسیب های ناشی از بحران ها

نماینده ولی فقیه در گیلان نیز در این مراسم با اشاره به رشادت‌های شهدا در ۸ سال دفاع مقدس، گفت: در نظام حکومتی اسلام اگر همه ما گوش به فرمان رهبری باشیم آسیب‌های ناشی از بحران‌ها کمتر می‌شود.

آیت الله رسول فلاحتی به تلاش‌های مردم و جهادگران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بعد از پذیرش قطعنامه ۵۰۸ از سوی امام خمینی رحمه الله علیه و اعلام پایان جنگ، نیرو‌های ما به دو دلیل اشک شوق می‌ریختند یک دلیل چشیدن طعم شیرین اطاعت از رهبری و دلیل دیگر پایان یافتن تلاش‌ها و خدمات در جنگ ۸ ساله بود.

وی تسلیم در نظام اسلامی و تبعیت از حاکم الهی و دینی را بسیار مهم دانست و همچنین بر انتقال آن به نسل جوان و معاصر تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان، انتقال ارزش‌های والای گذشته از رشادت‌های شهدا و جهاد به نسل معاصر را مهم دانست و گفت: بیان آن روایت‌ها به صورت تصویری و نمایش آن‌ها یکی از ابزار‌های قابل توجه در بیان آن اقتدار است.

آیت الله رسول فلاحتی نقش رسانه‌ها را در انتقال این اقتدار و جهاد در دوران ۸ سال دفاع مقدس به مردم به ویژه نسل جوان مهم دانست و از اصحاب رسانه خواست در این مسیر تمام توان خود را به کار گیرند.

گیلان استانی پیشگام در دین و سیاست

استاندار گیلان هم در این مراسم با اشاره به جایگاه مردم گیلان در تاریخ اشاره کرد و گفت: آل بویه در گیلان ۱۱ قرن قبل با اهتزاز پرچم اهل بیت، نخستین نظام سیاسی را در گیلان ایجاد کرد و غدیر و عاشورا را به رسمیت شناخت.

هادی حق شناس در ادامه به فعالیت‌های دینی و سیاسی شیخ زاهد گیلانی، شیخ صفی الدین اردبیلی و تشکیل دولت صفویه، نهضت مشروطه و قیام میرزاکوچک جنگلی اشاره کرد و گفت: تاریخ اسلام در گیلان نشان می‌هد این استان در مذهب و سیاست همواره پرچم دار بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه استان گیلان در دوران دفاع مقدس هزاران کیلومتر از خط مقدمم جبهه‌های جنگ دور بود گفت: تقدیم ۸ هزار شهید از گیلان و ارسال کمک‌های هزار و ۵۰۰ کامیونی به مدیریت آیت الله احسانبخش نماینده فقید ولی فقیه در گیلان، نشان داد که این استان دین خود را به نظام و انقلاب ایفا کرده است.

وی همچنین به دلیرمردان عرصه نیروی دریایی و نقش این نیرو در مبارزه با دزدان دریایی هم اشاره کرد و گفت: شهادت برادران شهید بایندور در شمال و جنوب کشور در جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد مردم کشورمان از گذشته تا حال برای نجات میهن از جان و مال خود می‌گذرند.

ایمان ، جهاد و حضور مردم گیلان در دوران دفاع مقدس

سردار اکبر غمخوار از فرماندهان آماد و پشتیبانی دفاع مقدس هم در این مراسم با بیان اینکه استان گیلان در دوران ۸ سال دفاع مقدس جزو استان‌های نمونه کشور بود، گفت: تقدیم ۸ هزار شهید، ۲۴ هزار جانباز و ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده و بیش از صد هزار رزمنده از گیلان در دوران ۸ سال دفاع مقدس، نشان از ایمان و جهاد و حضور فعال همه اقشار مردم و اطاعت آن‌ها از ولایت فقیه دارد.

سردار غمخوار با نقش سرآمد گیلانی‌ها در پشتیبانی در ۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: کمک‌های مردمی گیلان در قالب کاروان هزار و پانصد کامیونی به تدبیر آیت الله احسانبخش نماینده فقید ولی فقیه در استان، گیلان را به عنوان خط شکن در این قسمت تبدیل کرد و موجب شد تا سایر استان‌های کشور نیز الگو بگیرند.

وی با اشاره به اهمیت تدابیر قبل از عملیات‌ها توسط آماد و پشتیبانی گفت: در آماد و پشتیبانی، کار‌های بسیاری در رسته‌ها و بخش‌های مختلف از جمله تهیه و توزیع غذا برای تعداد بسیاری از رزمندگان در روز، برعهده داشتیم که بدون کمک مردم تأمین و انجام نمی‌شد.

سردار اکبر غمخوار از فرماندهان آماد و پشتیبانی دفاع مقدس، حضور مردم و بسیجی‌ها، خودباوری و ایمان را سه عامل مهم مقاومت در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: با کمک و تدابیر شهدایی، چون شهید حسن طهرانی مقدم در توان نظامی به دستاورد‌های بسیاری رسیدیم و علاوه بر آن دست یافتن به غنائم جنگی مثل توپخانه و مهمات در عملیات فتح المبین باعث شد تا در عملیات‌های دیگری مانند بیت المقدس پیروز شویم.

وی نیاز کشور به امکانات دریانوردی در دوران جنگ را باعث آغاز تولید این صنعت در کشور دانست و افزود: خودکفایی و تلاش و اتکا به توان داخلی، رمز موفقیت و مقاومت ما بود.

سردار اکبر غمخوار با بیان اینکه دشمن، قدرت بازدارندگی و وحدت و اتحاد ملت ما را نمی‌شناخت، افزود: باید با تمام توان در افزایش دستاورد‌ها در کشور برای مقابله با جنگ سایبری دشمن بکوشیم.

وی علاوه بر تقویت توان کشور در بخش‌های مختلف، جهاد تبیین را بسیار مهم دانست و افزود: اکنون دشمن با اعمال سیاست‌هایی از جمله مکانیسم ماشه و تلاش برای نشان دادن ضعف در حکمرانی، به پمپاژ ناامیدی و یاس در جامعه روی آورده است در حالی که ایران کشوری با قومیت‌ها و سلایق مختلف، با تمام توان در مقابل همه هجمه‌ها ایستاده است.

سردار اکبر غمخوار از فرماندهان آماد و پشتیبانی دفاع مقدس، بر اطاعت از ولایت فقیه تاکید کرد و گفت: به غیر از وحدت و انسجام مردم، تبعیت از ولایت فقیه رمز موفقیت، ایستادگی و پیروزی ملت ایران است.

در این اجلاسیه همچنین از مستند «گیلانیان، پشتیبانان غیور» با موضوع کمک‌های مردمی به جبهه‌های ۸ سال دفاع مقدس رونمایی شد.

این کنگره ملی تا ۱۷ شهریور ادامه دارد و در این مدت اجلاسیه‌های مختلفی برگزار خواهد شد.