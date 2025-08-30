پخش زنده
همزمان باهفته دولت، جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی "حافظ" در شهرستان اسدآباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم با حضور حمید ملانوریشمسی، مقام عالی استان، جمعی از مدیران کل ادارات استانی و شهرستانی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان و همچنین مدیر منطقه همدان به طور رسمی افتتاح شد.
مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه همدان در این مراسم اظهار داشت: این جایگاه به عنوان صدو سی و چهارمین جایگاه منطقه همدان، در کمربندی اسدآباد–کنگاور و در زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع با زیربنایی حدود یکهزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده است. این مجموعه با هدف ارتقای سطح خدمات سوخترسانی به هموطنان به ویژه زائران و مسافران مسیر اربعین حسینی در بزرگراه کربلا راهاندازی شده است.
بهزاد نصیری افزود: این جایگاه مجهز به دو تلمبه بنزین و دو تلمبه نفتگاز بوده که هر یک دارای دو نازل مجزا هستند و امکان سوختگیری همزمان برای هشت دستگاه خودرو را فراهم میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: این جایگاه با سرمایهگذاری حدود ۴۴۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و طی مدت دو سال احداث شده است.
بر اساس این گزارش، با بهرهبرداری از این جایگاه، زمینه اشتغال مستقیم برای پنج نفر فراهم شده و این ظرفیت در آینده تا ۱۶ نفر قابل افزایش خواهد بود.