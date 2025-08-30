پخش زنده
در پنج ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۵ فقره حواله الکترونیکی توزیع کود کشاورزی یارانهای در خراسان جنوب صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سامانه پایش کودی به سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی متصل است، گفت: تخصیص کود تنها به کشاورزان و بر اساس اطلاعات ثبت شده درسامانه جامع پهنهبندی انجام و از این طریق امکان رصد و کنترل سریع و به روز نوع کود، مقدار و افراد تحویل گیرنده فراهم میشود.
احمدنژاد افزود: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۴ هزار و ۵۰ تن انواع کود کشاورزی در خراسان جنوبی توزیع شده است.
به گفته وی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مسئولیت تأمین، تدارک و توزیع نهادههای کشاورزی به خصوص انواع کودهای کشاورزی را بر عهده دارد و با تمام توان در حال ارسال و توزیع انواع کود به سراسر نقاط استان است تا این نهاده مهم به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
احمدنژاد افزود: با توجه به اینکه کودهای شیمایی موجود در انبار استان قبل از توزیع آزمایش و آنالیز میشود کشاورزان میتوانند با اطمینان کامل از این کودها که با برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عرضه میشود استفاده کنند.