معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا امروز حدود ۹۸ درصد از دانشآموزان دوره ابتدایی تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفتهاند گفت: تحقق عدالت آموزشی تنها با همافزایی بین دستگاهها، اصلاح سیاستهای آموزشی و ارتقای مدارس دولتی ممکن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیمزاده به مهمترین چالشهای این حوزه همچون نابرابری در کیفیت یادگیری، تراکم بالای کلاسها و بازماندگی از تحصیل پرداخت و گفت: تحقق عدالت آموزشی تنها با همافزایی بین دستگاهها، اصلاح سیاستهای آموزشی و ارتقای مدارس دولتی ممکن خواهد شد.
حکیم زاده در میزگرد «راهکارهای بهبود عدالت آموزشی» به مفهوم «حق دسترسی به آموزش» بهعنوان نخستین گام عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم شاخصی برای عدالت آموزشی تعریف کنیم، نخست باید ببینیم چه میزان از کودکان این سرزمین، فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، فرهنگ، قومیت و مذهب، امکان حضور و ثبتنام در مدرسه را دارند. خوشبختانه در این زمینه گامهای بلندی برداشته شده و امروز حدود ۹۸ درصد از دانشآموزان دوره ابتدایی تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند.
وی افزود: هرچند سهم ۲ درصد بازماندهها کم به نظر میرسد، اما همان تعداد هم برای ما بسیار مهم است و تلاش میکنیم هیچ کودکی از این حق محروم نماند.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اینکه عدالت آموزشی صرفا به حضور فیزیکی در مدرسه محدود نمیشود، گفت: گام بعدی، توجه به کیفیت آموزش است. تعبیر بسیار دقیق مقام معظم رهبری درباره "نصیب برابر آموزشی" ناظر به همین موضوع است؛ یعنی کودکی که در دورترین نقاط کشور درس میخواند، باید از نظر کیفیت یادگیری، تفاوتی با همتای خود در پایتخت نداشته باشد.
حکیمزاده با یادآوری اینکه «هنوز در این حوزه فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم»، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم و شخص آقای دکتر پزشکیان با راهاندازی "نهضت عدالت آموزشی" دقیقاً همین هدف را دنبال میکنند؛ یعنی فراهم کردن فرصتهای بهتر یادگیری در مدارس دولتی تا همه کودکان، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی یا شرایط خانوادگی، از حق آموزش باکیفیت برخوردار شوند.
حکیمزاده در بخشی از سخنان خود با اشاره به پیامدهای عینی نابرابری آموزشی بر سرنوشت دانشآموزان گفت: وقتی یک دانشآموز وارد نظام آموزشی میشود، مسیر آیندهاش با شاخصهایی مثل معدل و قبولی در رشتههای پرمتقاضی دانشگاهها سنجیده میشود. اما واقعیت تلخ این است که امروز دهکهای بالای درآمدی بیشترین سهم از کدرشتههای برتر دانشگاهی را به خود اختصاص دادهاند.
وی با ارائه آماری از وضعیت موجود خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد رتبههای زیر سه هزار کنکور – که عملاً بهترین رشتهها و دانشگاههای کشور را در بر میگیرد – متعلق به خانوادههای برخوردار است. در مقابل، سهم دانشآموزان روستایی و عشایری در این حوزه سال به سال کاهش مییابد.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به این روند هشدار داد و گفت: این آمار بهروشنی نشان میدهد که اگر اقدامات جدی و فوری برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی و مناطق کمتر برخوردار صورت نگیرد، شکاف آموزشی میان طبقات اجتماعی عمیقتر خواهد شد و عدالت آموزشی به حاشیه میرود.
وی افزود: وقتی فرزندان طبقات برخوردار بیشترین دسترسی را به معلمان خصوصی، امکانات کمکآموزشی و کلاسهای کنکور دارند، طبیعی است که در رقابت برای ورود به دانشگاههای برتر دست بالا را پیدا کنند. در این شرایط، فرزندانی که در مدارس روستایی یا مناطق محروم تحصیل میکنند، با وجود استعدادهای مشابه، فرصت برابر برای شکوفایی ندارند.
حکیمزاده این وضعیت را یکی از دلایل راهاندازی «نهضت عدالت آموزشی» توسط دولت چهاردهم دانست و تاکید کرد: هدف اصلی این نهضت آن است که کیفیت یادگیری در مدارس دولتی، بهویژه در مناطق محروم، به سطحی ارتقا یابد که هیچ دانشآموزی صرفا به دلیل شرایط اقتصادی و جغرافیایی از دستیابی به آینده بهتر محروم نشود.
حکیمزاده با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفا به وضعیت اقتصادی خانوادهها محدود نمیشود، به موضوع تراکم بالای کلاسها بهعنوان یکی از اصلیترین جلوههای بیعدالتی پرداخت و گفت: امروز در برخی استانها مانند البرز بیش از هزار کلاس داریم که بالای ۴۰ نفر دانشآموز دارند؛ این در حالی است که مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش، حداکثر ۲۶ نفر در کلاس را مجاز میداند. در عمل این یعنی یک دانشآموز در کلاس ۴۲ نفره، نصف فرصت دریافت بازخورد آموزشی از معلم خود را دارد نسبت به دانشآموزی در کلاس ۲۵ نفره.
وی افزود: استاندارد جهانی کلاس درس بین ۲۰ تا ۲۵ نفر تعریف شده است؛ بنابراین نباید ریشه بیعدالتی را فقط در فقر خانوادهها دید، بلکه سیاستگذاریهای غلط و بیتوجهی به استانداردها نیز به این نابرابری دامن زده است.
معاون آموزش ابتدایی گفت: بهترین معلمان ما در مدارس دولتی حضور دارند؛ فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای معتبر کشور. معلمی که در کلاس ۴۲ نفره مناطق محروم همه دانشآموزانش پایان سال تحصیلی مهارتهای سواد پایه را بهخوبی کسب کردهاند، شاهکاری کرده که قابل مقایسه با شرایط آسان مدارس غیردولتی نیست.