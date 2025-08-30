پخش زنده
مسابقه دوستانه مینیگلف به مناسبت روز پزشک و روز همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به نقل از هیأت گلف استان، مسابقه دوستانه مینیگلف به مناسبت گرامیداشت روز پزشک و روز همدان در محل سایت تخصصی مینیگلف همدان واقع در مجموعه ورزشی سردار شهید علیرضا شمسیپور برگزار شد.
رئیس هیأت گلف استان همدان در اینباره گفت: این مسابقه در بخش پسران و در رده سنی زیر ۱۸ سال به صورت انفرادی و در یک راند برگزار شد.
صالح جهانگرد افزود: این رقابت به شیوه استروک پلی برگزار شدو در پایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
مقام اول: آروید امینی
مقام دوم: محمدمهدی صلواتی
مقام سوم: محمدمعین معتقد