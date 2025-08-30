به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران گفت: با همکاری شرکت خودرو سرویس شهر و شرکت واحد اتوبوسرانی، ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد خطوط منطقه یک شد.

وی گفت: با اقدامات انجام شده تعداد اتوبوس های خطوط منطقه یک از ۹۵ به ۱۱۵ رسید و ظرفیت اتوبوس های شرکت خودرو سرویس با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۰ اتوبوس در ۴ خط تحت نظارت شرکت رسید.

حق بین افزود: اتوبوس های جدید در خطوط بین ایستگاههای شهید محلاتی - علم و صنعت، ازگل - میدان تجریش، میدان قدس - شهید دستواره، شهید افشار- میدان هفتم تیر خدمات رسانی خواهند کرد.

شهردار منطقه یک ادامه داد که با اضافه شدن این تعداد، فاصله زمانی حرکت اتوبوس ها در خطوط مذکور، طبق استانداردهای سازمانی خواهد بود.

گفتنی است مراسم رونمایی از ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید و فعال منطقه یک با حضور احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، مدیران شهری تهران و منطقه یک، امروز شنبه ۸ شهریور در پایانه شهید افشار برگزار می شود.