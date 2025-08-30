پخش زنده
تالارهای بورس کالا در شنبه ۸ شهریور میزبان عرضه یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۲۱۷ تن انواع محصول است. بیشترین حجم عرضه امروز متعلق به تالار محصولات صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در تالار صنعتی ۹۴۶ هزار و ۴۳۷ تن محصول عرضه میشود. این محصولات شامل ۵۴۶ هزار تن گندله سنگ آهن، ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی و ۱۳۸ هزار و ۹۳۷ تن فولاد است.
تالار حراج باز میزبان عرضه ۶۰۲ هزار و ۹۸۴ تن محصول است. در این تالار ۶۰۰ هزار و ۵۰۰ تن سنگ آهن، ۲ هزار و ۹۰ تن مواد پلیمری و ۳۹۴ تن مواد شیمیایی عرضه میشود.
امروز همچنین ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ تن محصول شامل ۷۲ هزار و ۹۴۵ تن قیر و ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن در تالار صادراتی کیش عرضه میشود.
تالار پتروشیمی در روز جاری میزبان عرضه ۱۲ هزار و ۵۸۷ تن مواد پلیمری و شیمیایی است.
تالار فرعی هم میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۲۶۴ تن مواد پلیمری، ضایعات، کشاورزی و معدنی است.