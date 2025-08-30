به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت اعزامی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به ریاست احسان ارکانی، معاون دیوان محاسبات و همراهی مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و مقداد ذکی زاده، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور ضمن برگزاری دیدار‌های دوجانبه با روسای هیأت‌های اعزامی به سئول و شرکت فعال در پنل‌های تخصصی این رویداد مهم منطقه‌ای، به عنوان اولین سخنران مراسم افتتاحیه به ارائه نقطه نظرات و دستاورد‌های دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی مدیریت بحران پرداخت.

ارکانی ضمن اشاره به سابقه بیش از یک قرن حسابرسی دولتی در دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و تبیین جایگاه این نهاد به‌عنوان عالی‌ترین رکن نظارتی مستقل در حوزه مالیه عمومی، اظهار داشت: "در دوره مدیریت جدید دیوان محاسبات کشور، شاهد ارتقای اثربخشی نظام حسابرسی، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و تقویت تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در مسیر نوسازی و به‌روزرسانی دیوان به‌صورت راهبردی هستیم".

وی با اشاره به موضوع کلیدی مدیریت بحران، تأکید کرد که دیوان‌های محاسبات باید نقش مؤثری در مدیریت بحران‌ها از جمله بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، همه گیری‌ها و چالش‌های اقتصادی به عنوان مخاطراتی علیه نظام‌های حکمرانی ایفا کنند. بر این اساس، ضرورت دارد که حسابرسی دولتی از دیدگاه سنتی فراتر رفته و به ابزاری پویا برای ارزیابی کارآمدی نظام‌های مقابله با بحران تبدیل شود.

در ادامه این اجلاس، ارکانی به تشریح اقدامات دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی مدیریت بحران در سطح ملی و منطقه‌ای پرداخت و ضمن احصاء مواردی همچون اجرای حسابرسی‌های عملکردی و رعایت در حوزه‌های مرتبط با بحران‌هایی، چون زلزله، سیل، خشکسالی و همه‌گیری کووید-۱۹، ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات سازمان مدیریت بحران و نهاد‌های مسئول، نظارت بر تخصیص و مصرف اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه، مشارکت در پروژه‌های تطبیقی منطقه‌ای در حوزه حسابرسی بحران، ارائه گزارش‌های ملی و مقاله‌های تخصصی در نشست‌های رسمی و ایفای نقش فعال در اشتراک تجارب و دانش فنی با سایر دیوان‌ها در سطح منطقه‌ای پرداخت.

رئیس هیئت اعزامی دیوان محاسبات کشور همچنین پیشنهاداتی عملیاتی و راهبردی برای تقویت عملکرد کارگروه ارائه کرد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تدوین چهارچوب راهبردی مشترک آسوسای در زمینه حسابرسی مدیریت بحران، ایجاد پایگاه داده تخصصی منطقه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی و وبینار‌های تخصصی و تشکیل گروه کارشناسی فنی برای بررسی فناوری‌های نوین در فرآیند‌های نظارت مالی اشاره کرد.

شایان ذکر است، کارگروه حسابرسی مدیریت بحران آسوسای به عنوان یکی از کارگروه‌های کلیدی ذیل سازمان آسوسای، با مأموریت تقویت نقش دیوان محاسبات کشور‌های عضو در کمک به مدیریت مؤثر انواع مختلف بحران در کل چرخۀ مدیریت بحران (پیشگیری و کاهش، آمادگی، واکنش، بازیابی و بازسازی) تأسیس گردیده است. این کارگروه، به ریاست دیوان محاسبات کره جنوبی، هم اکنون ۲۳ عضو دارد و دیوان محاسبات کشورمان یکی از اعضای فعال و پیشرو در این کارگروه به شمار می‌آید.