پخش زنده
امروز: -
نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر با حضور رئیس سازمان فضایی ایران رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ۱۵ آبان سال گذشته ماهواره کوثر یک و هدهد با پرتابگر روسی سایوز به فضا پرتاب شد و کمتر از یک سال ساخت و آزمونهای نهایی نمونه دوم یا ارتقا یافته کوثر به پایان رسید و در صف پرتاب قرار گرفت.
وزن این ماهواره با متعلقات آن ۵۰ کیلوگرم است که در مدار ۵۰۰ کیلومتری خورشید آهنگ قرار خواهد گرفت و تا ماه های آینده از طریق پرتابگر روسی سایوز پرتاب می شود.
ماموریت این ماهواره تلفیقی از ماموریتهای ماهواره کوثر ۱ و هدهد خواهد بود که سنجش از دور و اینترنت اشیا است و کاربرد آن در بحث کشاورزی دقیق و نقشه برداری است.
این سومین ماهواره ساخت بخش خصوصی است که بر اساس تفاهمنامه میان شرکت دانش بنیان امید فضا و سازمان فضایی ایران ساخته شده است.
حسین فراهانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان امید فضا گفت: تلاش کردیم برخی ایرادات ماهواره کوثر را در این نمونه ارتقا یافته برطرف کنیم و تلاش ما برای ساخت ماهواره های بعدی ادامه دارد.