رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر رونمایی از نمونه ارتقا یافته ماهواره کوثر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، ۱۵ آبان سال گذشته ماهواره کوثر یک و هدهد با پرتابگر روسی سایوز به فضا پرتاب شد و کمتر از یک سال ساخت و آزمون‌های نهایی نمونه دوم یا ارتقا یافته کوثر به پایان رسید و در صف پرتاب قرار گرفت.

وزن این ماهواره با متعلقات آن ۵۰ کیلوگرم است که در مدار ۵۰۰ کیلومتری خورشید آهنگ قرار خواهد گرفت و تا ماه های آینده از طریق پرتابگر روسی سایوز پرتاب می شود.

ماموریت این ماهواره تلفیقی از ماموریت‌های ماهواره کوثر ۱ و هدهد خواهد بود که سنجش از دور و اینترنت اشیا است و کاربرد آن در بحث کشاورزی دقیق و نقشه برداری است.

این سومین ماهواره ساخت بخش خصوصی است که بر اساس تفاهمنامه میان شرکت دانش بنیان امید فضا و سازمان فضایی ایران ساخته شده است.

حسین فراهانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان امید فضا گفت: تلاش کردیم برخی ایرادات ماهواره کوثر را در این نمونه ارتقا یافته برطرف کنیم و تلاش ما برای ساخت ماهواره های بعدی ادامه دارد.