به مناسبت هفته دولت، طرح حمایت ماندگار با محوریت اهدای خون در شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته دولت و با هدف کمک به بیماران نیازمند، طرح حمایت ماندگار با محوریت اهدای خون در شهرستان سلماس برگزار شد.
مدیر شبکه بهداشت درمان سلماس گفت:در این برنامه ۲۴ نفر از داوطلبان با نیت ایثار و همدلی شرکت کردند.
دکتر عباس ثانی افزود:با احتساب هر واحد کیسه خون ۴۵۰ سیسی، در مجموع ۱۰٬۸۰۰ سیسی خون به بانک خون اهدا شد که میتواند جان بیماران زیادی را نجات دهد.