به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت:طی گشت و کنترل شبانه روزی مامورین یگان حفاظت منطقه حفاظت شده فیله خاصه دو نفر متخلف را حین حمل و جابجایی گوشت شکار شده یک راس آهو در داخل یک دستگاه خودرو وانت نیسان شرکت توزیع سیلندر گاز مایع دستگیر کردند.

عباسی افزود: از متخلفین گوشت لاشه شکار شده یک راس آهو کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه مأمورین یگان حفاظت منطقه در این ایام گرم حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلفین دستگیر شده که از افراد بومی و دارای سابقه می باشند، با تنظیم صورتجلسه تخلف وتکمیل پرونده تخلف شکار غیر مجاز یک راس آهو در داخل منطقه حفاظت شده فیله خاصه به مراجع قضایی معرفی شدند.