پخش زنده
امروز: -
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر افزایش آمادگی و تجهیز گردانهای بسیج پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: آموزشهای نوین متناسب با تهدیدهای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «قاسم قریشی» جانشین سازمان بسیج مستضعفین در گفتوگویی با اشاره به برگزاری یادوارههای شهدا اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا بهمنظور تجلیل از مجاهدتها و ایثارگریهای چند دهه گذشته، تجدید پیمان با آرمانهای شهدا و تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی است.
سردار قریشی افزود: هنگامی که پاسداران، سربازان و رزمندگان در مراسم شهدا شرکت میکنند، با انگیزه و روحیه بالاتری پرچم شهید را برمیدارند و مسیر مبارک او را با قدرت ادامه میدهند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین همچنین درباره میزان آمادگی گردانهای بسیج پس از جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: حضور بسیج کمرنگ نشده است، بلکه نیروهای بسیجی با توجه به نیاز، در ایستهای بازرسی، معابر و مناطق مختلف حاضر میشوند.
وی ادامه داد: گردانهای بسیج در مقرهای محلی خود با آمادگی کامل حضور دارند و حتی مسلحتر و مجهزتر از گذشته شدهاند. آموزشهای نوین متناسب با تهدیدهای جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار قریشی با بیان اینکه میلیونها نیروی بسیجی امروز آماده دفاع از کشور هستند، گفت: مراجعه مردم برای سازماندهی در بخشهای رزمی بسیج، بسیار افزایش یافته است.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین در پایان خاطرنشان کرد: مردم در حوزههای مختلف از جمله جنگ شناختی، رسانهای، علمی و اطلاعاتی آماده همراهی با بسیج هستند که دلیل آن، احساس نیاز برای دفاع از کشور است.