در هفتمین روز از هفته دولت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صبح امروز برای شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی متمرکز نیروگاه‌های خورشیدی، افتتاح ساختمان اورژانس بیمارستان هاجر شهرکرد، بازدید از کارخانه ورق خودرو و شرکت در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری، وارد فرودگاه شهرکرد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در سفر یک‌روزه به استان چهارمحال و بختیاری، با نماینده ولی فقیه در این استان و امام جمعه شهرکرد نیز دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی متمرکز نیروگاه‌های خورشیدی استان چهارمحال و بختیاری با ظرفیت ۵۹ مگاوات، افتتاح ساختمان اورژانس بیمارستان هاجر شهرکرد، بازدید از کارخانه ورق خودرو (فولاد سفیددشت) برای تکمیل زنجیره ارزش تولید فولاد در استان و شرکت در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به این استان است.