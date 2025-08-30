پخش زنده
فصل جدید برنامه «۱۰۰۱»، پاییز امسال از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «۱۰۰۱»، همچون فصلهای پیشین، در ۱۰۰ قسمت و با اجرای محسن کیایی و همراهی شخصیت محبوب جنابخان تولید خواهد شد.
هشت قسمت پایانی فصل گذشته پخش خود را از شبکه نسیم آغاز کرده و بهزودی به پایان خواهد رسید.
برنامه «۱۰۰۱»، به تهیه کنندگی فریدالدین نیک جو، یکی از پرمخاطبترین تولیدات نمایشی - طنز تلویزیون در سالهای اخیر بوده که با ترکیب نمایش، قصهگویی و اجرای متفاوت، موفق به جذب طیف گستردهای از مخاطبان شده است.