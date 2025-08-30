به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدرضا عبادیانی مسئول برگزاری این رویداد آموزشی گفت: این رویداد با حضور ۳۵ نفر از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم و سمنان به مدت ۳ روز برگزار شد.

شرکت کنندگان زیر نظر ۳ نفر از اساتید کشوری در زمینه کارگردانی تئاتر بچه های مسجد آموزش های لازم را فرا می گیرند.

کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور گفت: این رویداد مقدمه ای برای جشنواره کشوری تئاتر بچه های مسجد است که در مهرماه برگزار می شود.

محمدرضا آزاد یکی از اساتید این رویداد در خصوص مباحث این رویداد مطالبی بیان کرد.