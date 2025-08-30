به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت گفت: در هفته دولت ۳۱ واحد مسکن مددجویی در استان بهره برداری و تحویل مددجویان این نهاد شد که از این تعداد ۵ واحد در مناطق محروم است.

میثم معافی با اشاره به مشارکت و همکاری خوب کمیته امداد، بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی و بنیاد مسکن در ایجاد سرپناهی امن برای محرومین افزود: ساخت ۶۶۷ واحد مسکن مددجویی از سه سال گذشته در استان آغاز شد و تاکنون بیش از ۳۰۷ واحد تحویل مددجویان شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به اینکه تامین مسکن مددجویان یکی از اولویت‌های این نهاد به منظور تامین سرپناه است گفت: با همین رویکرد در چهار ماهه سال ۱۴۰۴ با رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان در ۱۰ مورد کمک به خرید مسکن، ۵۷ مورد احداث، ۳۳۵ مورد تعمیر مسکن و ۱۱۹ مورد کمک به احداث فضا‌های جانبی به خانواده‌های تحت حمایت خدمات ارائه شده است.

معافی با اشاره به اینکه مسکن یک خدمت گرانقیمت است و حمایت و همراهی مسئولان در این زمینه بسیار مورد نیاز است تصریح کرد: در ۴ ماهه سالجاری در کنار مساعدت‌های بلاعوض کمیته امداد ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات خدمات مسکن به خانواد‌های تحت حمایت پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ مستاجر در استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اجاره پرداخت می‌کنند؛ از شهرداران، دهیاران، بخشداران و خیّران گرامی دعوت می‌شود با واگذاری و اهدا زمین به کمیته امداد جهت ساخت مسکن مددجویان کمک کنند تا انشالله مشکل مسکن تمامی مددجویان برطرف شود.