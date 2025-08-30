پخش زنده
اداره کل هواشناسی فارس اعلام کرد: از امروز شنبه تا اواخر هفته جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و در مناطق جنوبی، هوای گرم همچنان ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان فارس و تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، شرایط جوی در بیشتر نقاط استان پایدار خواهد بود.
در پنج روز آینده، تغییرات دمایی چشمگیری پیشبینی نمیشود و ساکنان مناطق جنوبی استان فارس همچنان گرمای هوا را تجربه خواهند کرد.
کارشناسان هواشناسی از شهروندان خواستهاند با توجه به گرمای ماندگار، مراقبتهای لازم به ویژه در ساعتهای گرم روز را رعایت کنند.