بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی فرودگاه یاسوج
ایستگاه آتش نشانی فرودگاه یاسوج با هدف ایمنی هواپیماها و خطوط هوایی در آخرین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر فرودگاه یاسوج در افتتاح طرحهای فرودگاه یاسوج با تأکید بر اینکه همه فرودگاهها از قبل ایستگاه آتشنشانی دارند، گفت: این طرح به ارتقا و نوسازی تجهیزات موجود میپردازد که برای ایمنی پروازها حیاتی است.
جهانگیر انصاری اعتبار هزینه شده این ایستگاه آتش نشانی را ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با تکمیل این ایستگاه زیر ساختهای فرودگان یاسوج تکمیل شد.
وی با اشاره به احداث باشگاه بدنسازی فرودگاه هم اظهار کرد: باشگاه بدنسازی برای استفادهی پرسنل فرودگاه و خلبانان مورد افتتاح قرار گرفت و با افتتاح این پروژهها فرودگاه یاسوج به لحاظ زیرساختی تجهیز شد.
مدیر فرودگاه یاسوج بیان کرد: تکمیل زیرساختهای فرودگاه یاسوج منجر به افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج خواهد شد
وی اضافه کرد: طول باند فرودگاه ۳۲۰۰ متر است که طول باند طولانی و استاندارد محسوب میشود و توانایی پذیرش انواع هواپیماهای پهنپیکر و سنگین مانند را دارد، این نشاندهندهی کلاس بینالمللی و قابلیتهای بالای این فرودگاه است.