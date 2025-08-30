ایستگاه آتش نشانی فرودگاه یاسوج با هدف ایمنی هواپیما‌ها و خطوط هوایی در آخرین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر فرودگاه یاسوج در افتتاح طرح‌های فرودگاه یاسوج با تأکید بر اینکه همه فرودگاه‌ها از قبل ایستگاه آتش‌نشانی دارند، گفت: این طرح به ارتقا و نوسازی تجهیزات موجود می‌پردازد که برای ایمنی پرواز‌ها حیاتی است.

جهانگیر انصاری اعتبار هزینه شده این ایستگاه آتش نشانی را ۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با تکمیل این ایستگاه زیر ساخت‌های فرودگان یاسوج تکمیل شد.

وی با اشاره به احداث باشگاه بدنسازی فرودگاه هم اظهار کرد: باشگاه بدنسازی برای استفاده‌ی پرسنل فرودگاه و خلبانان مورد افتتاح قرار گرفت و با افتتاح این پروژه‌ها فرودگاه یاسوج به لحاظ زیرساختی تجهیز شد.

مدیر فرودگاه یاسوج بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌های فرودگاه یاسوج منجر به افزایش پرواز‌های فرودگاه یاسوج خواهد شد