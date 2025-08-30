۸۹ درصد روستا‌های دارای بیش از ۲۰ خانوار خراسان رضوی بر اساس تعرفه جدید دولتی، به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: تلاش دولت، برقراری عدالت ارتباطی در حوزه اینترنت روستاهاست از این رو هدف‌گذاری تا پایان دولت چهاردهم، پوشش ۱۰۰ درصدی دو هزار و ۵۶۰ روستای بیش از ۲۰ خانوار در استان است.

علی دلگیر افزود: پیش‌تر پوشش اینترنت ثابت نیز جزو معیار‌ها بود، اما اکنون معیار واقعی بهره‌مندی، پوشش اینترنت موبایل است که نشانگر کیفیت و دسترسی بهتر است.

وی ادامه داد: نصب و راه اندازی هر سایت روستایی، هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ارتقای آن از نسل ۲ به نسل سه و چهار ، حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی گفت: در یک سال گذشته با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و طرح توسعه ارتباطات روستایی، ۱۱۲ سایت جدید در روستا‌های استان، نصب و ۱۳۸ روستا هم به اینترنت متصل شده است.

دلگیر افزود: همچنین در یک سال گذشته، ۹۵ سایت نصب شده در روستا‌ها ارتقا یافته که این اقدام موجب تبدیل سایت‌های نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ بوده و ۳۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آنها هزینه شده است.

وی دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات فناوری اطلاعات را یک ضرورت اساسی برای همه مردم استان دانست و گفت: در دولت چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطات در روستا‌ها صورت گرفت، چراکه تحقق عدالت دیجیتال و کاهش شکاف‌های فناوری تنها از این مسیر ممکن است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در خصوص نصب و راه اندازی سه سایت جدید ارتباطی و پوشش ارتباطی چهار روستای این استان گفت: اپراتور‌های ایرانسل و همراه اول، از محل طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و با ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه، سه سایت جدید ارتباطی را در چهار روستای شهرستان‌های «درگز و قوچان» راه اندازی کردند.

دلگیر افزود: با تکمیل این سه سایت، ۳۸۹ خانوار دو روستای «کلاته گورنی» و «ریشخوار» در شهرستان درگز و روستا‌های «زیدانلو» و «برج زیدانلو» با جمعیت هزار و ۲۷۳ نفر در شهرستان قوچان از اینترنت پر سرعت نسل چهارم برخوردار شدند.

وی ادامه داد: با توجه به نگاه پیشران دولت چهاردهم در اتصال همه روستا‌های کشور به فناوری‌های نوین ارتباطی، امیدواریم در هر هفته شاهد تکمیل طرح اتصال سایر روستا‌های استان به شبکه ملی اطلاعات باشیم.