به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل هزار و صد لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۵۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و یک میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، ۵۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: ماموران نیروی انتظامی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.