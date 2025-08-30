سفیر ایران درچین گفت: رئیس جمهورکشورمان به دعوت رسمی همتای چینی خود به منظور شرکت در اجلاس سران همکاری شانگهای و اجلاس موسوم به شانگهای پلاس روز یکشنبه وارد چین خواهندشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن سفیر ایران درچین گفت: رئیس جمهورکشورمان به دعوت رسمی همتای چینی خود به منظور شرکت در اجلاس سران همکاری شانگهای و اجلاس موسوم به شانگهای پلاس و همچنین حضور در رژه بزرگ چین که به مناسبت هشتادمین سال پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم برگزارمی شود، روز یکشنبه وارد چین خواهندشد.

اقای عبدالرضا رحمانی فضلی بااشاره به اهمیت اجلاس شانگهای و شانگهای پلاس گفت: دراین اجلاس ده تن از سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای درکنار سران ۱۰ کشور ناظر و ده تن از دبیرکل‌های سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی ازجمله دبیرکل سازمان ملل شرکت دارند.

سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور درچین با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک عضو فعال و موثر سازمان همکاری شانگهای در همه جلسات این سازمان شرکت کرده گفت: امسال که چین ریاست دوره سازمان شانگهای را برعهده داشت بیش از ۱۰۰ نشست و کمیته تخصصی برگزارشد که جمهوری اسلامی ایران در تمامی این نشست‌ها در سطح وزرا و حتی روسای قوه شرکت کرد.آقای رحمانی فضلی به سفر آقای اژه‌ای به چین به منظور شرکت در نشست‌های تخصصی سازمان همکاری شانگهای و همچنین سفروزرای مختلف ازجمله وزیرامورخارجه، دفاع، کشاورزی، ارتباطات، ورزش، بهداشت و درمان و وزیر علوم به چین در طول یکسال گذشته اشاره و این مسئله را نشان دهنده حضورو مشارکت فعال ایران دراین سازمان توصیف کرد.

سفیر ایران با اشاره به اینکه هرسال جلسه نهایی سازمان همکاری شانگهای با حضور سران برگذارمی شود گفت: دراین اجلاس درباره محور‌های مهم این سازمان در سطح سران تصمیم گیری خواهد شد که نتایج آن می‌تواند بسیارمهم باشد.نماینده ویژه و تام الاختیار رئیس جمهور ایران در چین گفت: آقای پزشکیان در سفربه چین علاوه بر شرکت در نشست سران ملاقات‌ها و نشست‌هایی را هم با روسای جمهور دیگر کشور‌های از جمله رئیس جمهور روسیه وبازدید‌هایی درچین خواهند داشت.

آقای رحمانی فضلی حضور رئیس جمهور کشورمان به عنوان میهمان ویژه درمراسم رژه بزرگ روز پیروزی در پکن که درآن آخرین فناوری‌های نظامی چین در حوزه دفاعی و نظامی به نمایش گذاشته خواهد شد را از دیگر برنامه‌های سفررئیس جمهور به چین اعلام کرد و گفت:شرکت رئیس جمهور محترم و وزرای مربوطه در این مراسم نشان از رابطه بسیار صمیمی وسازنده دو کشور دارد.

سفیرایران پیام حضور رئیس جمهور کشورمان دراین اجلاس را مخالفت با یکجانبه گرایی در جهان دانست و گفت: این حضور نشان می‌دهد که ما با زور، قلدری و یک جانبه‌گرایی در هر سطحی و در هر زمانی مخالف هستیم و اصل بر همگرایی، چندجانبه گرایی و و همکاری‌های متقابل در حوزه توسعه، امنیت و صلح است. چه صلح منطقه‌ای چه صلح درسطح جهانی.

سفیر ایران درچین گفت:در شرایطی که اروپایی‌ها علی رغم تعهدات و توافقات خود در برجام، تحت عنوان مکانیسم ماشه درتلاش برای افزایش فشار‌ها به ایران هستند، حضور آقای رئیس جمهور دراین جلسات نشان دهنده همگرایی بیشتربین ایران، چین، روسیه و دیگر اعضاء سازمان همکاری شانگهای است.

آقای رحمانی فضلی به حمایت‌های چین از ایران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: هم چین و هم سازمان شانگهای درآن دوران تاثیرگذاری بسیار بالایی داشتند و مواضع بسیار خوبی چه درسطح سیاسی و چه در سطح عملی و در شورای امنیت و سازمان ملل درحمایت از ایران گرفتند.سفیر ایران در چین درپایان ابراز امیدواری کرد براساس روح اصلی سازمان شانگهای که مبتنی بر امنیت، صلح و توسعه برای همه است، ایران نیز بتواند با حضور فعال دراین سازمان و همکاری با دیگر کشور‌ها از امنیت و صلح، توسعه و پیشرفت در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شود.