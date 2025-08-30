فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از کشف و ضبط ۸۷ شی تاریخی و فرهنگی در شهرستان بم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید فاریابی در خصوص کشف اشیای تاریخی در شهرستان بم گفت: در راستای تثبیت امنیت در حفاظت از میراث‌فرهنگی و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی با همکاری میراث‌بانان افتخاری، برابر گزارش واصله مبنی‌ بر نگهداری اشیای تاریخی و فرهنگی در منزل شخصی در این شهرستان، در هماهنگی با مراجع انتظامی و قضایی در بازرسی از این منزل تعداد ۸۷ قطعه شی تاریخی و فرهنگی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌‎فرهنگی کرمان افزود: برابر نظر کارشناسان باستان‌شناسی این اداره‌کل تعدادی از این اشیای دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و اشیای مکشوفه به‌ همراه ادله جرم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

اوی خاطرنشان کرد: آثار تاریخی و فرهنگی سرمایه، هویت و ریشه‌های تاریخی این سرزمین بوده و پاسداری از آن‌ها حراست از شناسنامه فرهنگی کشور محسوب می‌شود، یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان با هوشیاری و ایستادگی و کمک از ظرفیت ارگان‌های همیار و مشارکت های اجتماعی دربرابر سوداگران مواریث فرهنگی، نگهبان حافظه تاریخی سرزمین ایران است و حفاظت از این گنجینه‌ها به‌عنوان یادگار نیاکان این مرز و بوم میراث نسل آینده با تمام توان توسط نیروهای یگان حفاظت انجام شده و با شدیدترین حالت با متجاوزان به میراث فرهنگی برخورد خواهیم کرد.