انگلیس، فرانسه و آلمان با برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت، بعد از درخواست غیرقانونی شان برای آنچه خودشان فعال سازی سازوکار ماشه برضد ایران می‌نامند، از ایران خواستند طرح آنان را برای دستیابی به یک توافق جدید بپذیرند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک انگلیس، فرانسه و آلمان با برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت، بعد از درخواست غیرقانونی شان برای آنچه خودشان فعال سازی سازوکار ماشه برضد ایران می‌نامند، از ایران خواستند طرح آنان را برای دستیابی به یک توافق جدید بپذیرند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در واکنش اعلام کرد شرایطی که این سه کشور اروپایی مطالبه می‌کنند باید نتیجه مذاکرات باشد، نه نقطه آغاز آن و به هیچ وجه قابل تحقق نیست.