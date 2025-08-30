به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی، نهادینه‌سازی گفتمان خدمت و تلاش مضاعف برای ارائه خدمات به جامعه هدف را از رویکرد‌های اصلی این بنیاد برای تکریم فعالان حوزه هیأت در دوره مدیریت خود برشمرد.

حجت الاسلام خداجویان، با بیان ضرورت‌های رسیدگی و توجه به زیست‌بوم هیأت و همچنین خادمان فعال آن، افزود: تلاش کردیم در کوتاه زمان، نمایندگی‌های استانی خود را ساماندهی کنیم و چشم انداز خدمت رسانی را ترسیم و بر نهادینه سازی گفتمان خدمت، متمرکز شویم.

وی ادامه داد: تصمیم داریم با پهنه‌بندی مناطق استانی و فعال کردن ظرفیت‌های استان‌های مختلف، طرحی نو در ارائه خدمات در سراسر کشور ارائه دهیم.

مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی گفت: به منظور تکریم مقام خادمان عرصه هیأت، برنامه علمدار ستایشگری با محوریت حاج علی آهی را برگزار کردیم و همچنین برای تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف کمیته‌ای با عنوان «کمیته حمایت و خدمات» تشکیل دادیم که با قدرت کار خود را ادامه خواهد داد.

حجت الاسلام خداجویان در ادامه با بیان طرح پایش و به روزرسانی پرونده‌های هویتی ۷ هزار نفر از مخاطبان جامعه هدف، عقد تفاهم‌نامه با مجموعه‌های همسو و مرتبط با جریان خدمت‌رسانی بنیاد را از دیگر برنامه‌های دوره جدید برشمرد.

وی افزود: در ایام اربعین سید و سالار شهیدان هم بنیاد دعبل خزاعی به وظیفه ذاتی خدمت رسانی خود عمل کرد و میزبان بیش از ۵۰۰ نفر از زوار عتبات عالیات اعم از مردم عادی، هیأت‌ها و ذاکران آستان حسینی از تاریخ ۱۳ تا ۲۵ مرداد بود و وعده‌های غذایی، امکان اقامت و برگزاری مراسم مختلف در کربلای معلّی را برای این عزیزان فراهم کرد.

مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی آمادگی و تدارک مقدمات برگزاری «رویداد ملی مقام مجنون» و همچنین اهدای «نشان حبیب» در هفته پایانی شهریور را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی این بنیاد ذکر کرد.