مسابقات مچاندازی منطقه سه خراسان رضوی به میزبانی شهرستان جغتای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول هیات بدنسازی شهرستان جغتای گفت: این رقابتها با حضور ۸۵ ورزشکار از چهار شهرستان سبزوار، خوشاب، جوین و جغتای، در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه انجام شد.
هادی بشارتی افزود: در پایان این مسابقات، تیم شهرستان جغتای، به مقام قهرمانی دست یافت، تیم سبزوار نایب قهرمان شد و تیم جوین نیز عنوان سومی این رقابتها را کسب کرد.
در پایان مراسم، جوایز و کاپهای قهرمانی به تیمها و نفرات برتر اهدا شد.