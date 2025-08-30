وزیر نیرو گفت: الزام استفاده از آب بازچرخانی شده و آب غیر متعارف در صنایع از اهمیت ویژه برخوردار است و باید آب‌های متعارف را به سمت مصارفی مانند شرب ببریم، چرا که وظیفه و اولویت اول دولت تامین آب شرب برای مردم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، در جمع مدیران صنعت آب و برق استان زنجان بر لزوم توجه به نگاه مقام معظم رهبری در حمایت از دولت تاکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اکیداً بر وحدت، یک‌دلی، حمایت از دولت و حمایت از رئیس جمهور تاکید می‌کنند. واقعیت آن است که کشور در یک آزمون بزرگ بوده و همه باید دست به دست هم داده و برادرانه در کنار هم بایستیم تا از تمدن هزاران ساله و تمدن اسلامی خود دفاع کنیم.

وزیر نیرو در ادامه بر اهمیت مدیریت آب در شرایط کنونی اشاره کرد و اظهار کرد: تامین آب شرب مردم از تعهدات اصلی دولت بوده و دولت به انجام این تعهد اهتمام ویژه دارد. باید برای تامین آب مورد نیاز سایر مصارف نیز برنامه‌ریزی کنیم؛ تردیدی در لزوم صرفه‌جویی و مصرف صحیح نداریم، اما اینکه چه سهمی از آب باید به کشاورزی یا صنعت تخصیص داده شود، قابل بررسی است.

علی‌آبادی افزود: در اهمیت بازچرخانی آب نیز تردیدی نداریم. الزام استفاده از آب بازچرخانی شده و آب غیر متعارف در صنایع از اهمیت ویژه برخوردار است و باید آب‌های متعارف را به سمت مصارفی مانند شرب ببریم، چرا که وظیفه و اولویت اول دولت تامین آب شرب مردم خواهد بود. وزیر نیرو در خصوص ریشه چند دهه‌ای مشکلات برق و آب در کشور تصریح کرد: با اقدامات خلق‌الساعه، فکر نشده و برنامه‌ریزی نشده حتما گرفتار مشکلات می‌شویم. تصمیمات در حوزه انرژی باید فکر شده و سنجیده گرفته شوند. به عنوان نمونه بارگزاری جمعیتی باید در نقطه‌ای انجام شود که امکان تامین آب شرب مردم وجود داشته باشد.

وزیر نیرو با اشاره به بخشی از طرح‌ها و اقدامات محقق شده دولت چهاردهم در راستای جبران ناترازی، این دستاورد‌ها را حاصل بسیج تمامی ظرفیت‌های کشور خواند و عنوان کرد: راه‌اندزی نیروگاه نکا در عرض ۴ ماه، تاسیس نیروگاه خرم‌آباد در عرض ۶ ماه، راه‌اندازی نیروگاه سهند تبریز به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات، نیروگاه رود شور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات، نیروگاه شهرری به ظرفیت ۴۲ مگاوات، نیروگاه متمرکز پارس جنوبی ۱۶۰ مگاوات و نیروگاه‌های اردکان یزد، المهدی، دماوند و مکران با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، رکورد‌های مهم دولت و وزارت نیرو در زمینه کاهش ناترازی برق هستند.