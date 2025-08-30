پخش زنده
امروز: -
طرح توسعه تعاونی شفا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرک صنعتی سنندج به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تعاونی شفا در زمینه تولید محصولات و فرآوردههای گیاهی و طب سنتی فعال است و فاز توسعه آن نیز با حضور احمد میدری افتتاح شد.
مدیر بازرگانی شرکت شفا در آیین این افتتاحیه گفت: فاز توسعه این شرکت از سال ۹۸ آغاز شد و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی وام دریافت کردیم.
محمد حسینی افزود: بعد از شروع طرح اسکلت از طریق سرمایه گذاری داخلی توانستیم طرح را به بهرهبرداری برسانیم و در حوزه تولید محصولات گیاهی، فرآوردههای گیاهی و طب سنتی فعالیت کنیم.
وی ظرفیت تولید سالانه این شرکت را ۲۳۰ تن اعلام کرد و اظهار داشت: در این تعاونی ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم مشغول به کار هستند و در فاز توسعه نیز ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم صاحب شغل میشوند.
بخش افتتاحشده شامل واحدهای تولیدی جدید برای عرقیات گیاهی، دمنوشها، اسانسها، کرمهای بهداشتی و آرایشی، پمادها و قرصهای دارویی گیاهی است که با هدف افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و آموزش در استان راهاندازی شدهاند.