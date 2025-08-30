به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس با اشاره به افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما در گیلان تا پایان هفته گفت: با توجه به استقرار جوی پایدار در استان، آسمان گیلان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری، همراه با گسیل گرد و خاک دربعضی مناطق پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه دریای خزر با حداکثرارتفاع موج ۴۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا مناسب است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان با رطوبت ۷۰ درصد، ۲۹ درجه سلسیوس است که در گرمترین ساعات روز به ۳۲ درجه سلسیوس هم خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته لوشان با دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین و اسب وونی با دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.