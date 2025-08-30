پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از برنامهریزی برای تکمیل و بهرهبرداری چاههای جدید طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی خبر داد و گفت: تا پایان امسال ظرفیت برداشت روزانه گاز این میدان مشترک از محل طرح اینفیل به بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تورج دهقانی با اشاره به اینکه تاکنون سه حلقه چاه طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی به بهرهبرداری رسیده است، اظهار کرد: با بهرهبرداری از این سه حلقه چاه طی ماههای اخیر، تاکنون بیش از ۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت روزانه گاز پارس جنوبی اضافه شده است که این مقدار برداشت، با اضافه شدن چاههای جدید در ۶ ماه آینده، به بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
وی از برنامهریزی برای اجرای فاز دوم طرح اینفیل نیز خبر داد و گفت: مطالعات مهندسی این مرحله به پایان رسیده و مراحل تصویب و تأمین بودجه از سوی شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است که پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی با حفاری ۳۵ حلقه چاه جدید در ۱۷ سکوی گازی موجود در میدان اجرا میشود و با تکمیل و بهرهبرداری کامل از این طرح، برداشت روزانه گاز میدان پارس جنوبی ۳۶ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.