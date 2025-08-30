مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌شمالی گفت: با افتتاح ۱۶طرح آموزشی ۳۹ کلاس درس به مجموعه فضا‌های آموزشی افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امین فلاح کوشکی گفت: این طرح‌ها با زیربنای ۲ هزار و ۹۸۶ مترمربع با اعتباری افزون بر ۵۴۰ هزار میلیون ریال با مشارکت خیران مدرسه‌ساز ساخته و بهره برداری شد.

وی با اشاره به پراکندگی این طرح‌ها در شهرستان‌ها افزود: از مجموع طرح‌های افتتاح‌شده، هفت طرح در بجنورد، سه طرح در راز و جرگلان، ۲ طرح در شیروان، ۲ طرح در مانه و سملقان و ۲ پروژه نیز در شهرستان‌های فاروج و بام و صفی‌آباد به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: بهره‌برداری از این فضا‌های جدید نقش مهمی در بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان در مناطق مختلف دارد.

فلاح اضافه کرد: با افتتاح این طرح‌ها، سرانه فضای آموزشی خراسان‌شمالی به ۵.۷۷ مترمربع رسید.

خراسان شمالی ۱۹۵ هزار دانش آموز دارد و برای رسیدن به استاندارد ملی، به حدود ۴۳ سانتی‌متر مربع فضای آموزشی جدید به ازای هر دانش‌آموز نیاز دارد.