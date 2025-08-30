پخش زنده
فیلم سینمایی «پسر آدم» و مستند «این یک فیلم نیست»، دوبله شده و قرار است از شبکههای تهران و مستند پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پسر آدم»، در گونه جنایی، درام و معمایی محصول مصر در سال ۲۰۱۸ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
این فیلم ماجرای یک فرد متهم به خلاف است که پلیس در یک ماموریت خطرناک از وی میخواهد که با آنها همکاری کند و همان ماموریت باعث میشود که جان خود و همسر و فرزندش را از دست بدهند.
یکی از پیرنگهای جذاب داستانی در فیلمهای سینمایی گونهی پلیسی جنایی این است که تبهکاری، برای این که از بار مجازاتش کاسته شود، با نیروی پلیس، علیه دار و دستههای خطرناک تبهکاری همکاری کند. این مسیر برای شخص تبهکار، البته مسیر پرمخاطرهای است به طوری که شاید ممکن باشد جان خود و خانواده اش را طی همکاری با پلیس به خطرهای بزرگ و مهیب بیفکند. با این حال، تبهکار سابق طی این عملیات پلیسی میتواند گذشتهی تبهکارانهی خود را پاک کند و در پایان این راه، انسانی شایسته تر، اخلاقیتر و مفیدتر به حال اجتماع خود شود. فیلم «پسر آدم»، بخش مهمی از جذابیت خود را مرهون چنین پیرنگ امتحان پس دادهای در گونهی پلیسی جنایی است، علاوه بر اینکه صحنههای پرحادثه و تحرک فیلم نیز به این جذابیت یاری رسانده است.
مستند «این یک فیلم نیست»، در گونه زندگی نامه و جنگی محصول کانادا و آلمان در سال ۲۰۱۹ قرار است از شبکه مستند پخش شود.
این مستند درباره یونگ چانگ مستند ساز برجسته است که یک سال قبل از مرگ رابرت فیسک تصمیم میگیرد از مشهورترین خبرنگار جنگی دنیا یک مستند بسازد. با توجه به این که رابرت فیسک به عنوان یک خبرنگار ماهر و بی طرف شناخته میشود چانگ نیز در مستند بر این مدعا صحه میگذارد که فیسک بدون درنظر گرفتن حق طرفین جنگ نسبت به بی عدالتی و ویرانیهای جنگ اخبار واقعی را مخابره میکند.
خبرنگاری همواره از این نظر شغلی بسیار قابل احترام بوده که وظیفهی خبرنگار را به عنوان آشکارکننده و بازتاب دهندهی حقیقت ناب خاطرنشان میکند. حقیقتی که از هر نوع آلایش ناشی از منفعت یا قدرت به دور است و مقاوم در برابر هر نوع دروغ و فریب و ریاکاری است. خبرنگار جنگی، از این لحاظ بارها دارای شأن و اعتباری فراوانتر است. زیرا در این نوع از خبرنگاری، اهمیت وظایف و تکالیف اخلاقی پیش گفته صدچندان میشود، ضمن اینکه خبرنگار برای پایبندی به این وظایف اخلاقی باید جانش را نیز بر کف دست بگذارد و در میانهی جدال آتش و خون صحنههای نبرد حاضر شود. فیلم مستند «این یک فیلم نیست» از طریق روایتی استنادی از رابرت فیسک، یکی از برجستهترین خبرنگاران مستند، تلاش میکند دشواری بزرگ چنان وظیفهی اخلاقی خطیری را به تصویر کشد.