رویدار سپر نوآوری در نوشهر با حمایت یک میلیاردی دولت به صاحبان ایده اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس پارک علم و فناوری مازندران در جلسه شورای مرکز رشد واحدهای علم وفناور که در دانشگاه علوم دریایی امام (ره) برگزار شد با اشاره به ارتقای سهم نوآوری استان در تولید ناخالص داخلی گفت:سهم نوآوری مازندران از GDP (تولید ناخالص) که سال گذشته حدود ۴ درصد بود، امسال به ۴.۱ درصد رسیده است. اگرچه این میزان همچنان در حوزههای کلیدی همچون کشاورزی و گردشگری پایین است، اما با آمادهسازی زیرساختها و تدوین برنامههای نوآورانه، انتظار داریم این سهم در سالهای آینده افزایش یابد.
دکتر کاظمیفرد با اعلام خبر برگزاری رویداد سپر نوآوری در نوشهر طی شهریور یا مهر امسال افزود:برای این رویداد حدود یک میلیارد تومان کمک بلاعوض با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفتهایم تا جوانان صاحب ایده بتوانند نخستین شرکتهای دانشبنیان نوشهر را پایهگذاری کنند.
رئیس علم و فناوری استان مازندران در ادامه تأکید کرد:پارکهای علم و فناوری نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری استان ایفا میکنند. در حال حاضر حدود ۳۰۰ شرکت فناور در مازندران فعال هستند که نزدیک به ۶۳۰۰ نیروی بیمهشده در آنها مشغول به کارند. این شرکتها سال گذشته موفق به ۱۳ میلیون دلار صادرات به کشورهای منطقه اوراسیا و CIS شدند.
کاظمیفرد در پایان با اشاره به جایگاه ایران در رتبه ۱۲۷ جهان از نظر مشکلات اداری گفت:پارک علم و فناوری تلاش دارد با کاهش بروکراسی، پلی میان دانشگاه، صنعت و جوانان خلاق ایجاد کند تا ایده به نوآوری و نوآوری به ثروت تبدیل شود.
همچنین فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر در حاشیه جلسه بااشاره به سرعت سرسامآور تحولات علمی و فناورانه در جهان گفت: دانشمندان پیشبینی کرده بودند که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، سرعت رشد علم و فناوری ۲۵ برابر خواهد شد. امروز میبینیم این پیشبینی محقق شده است. محصولاتی مانند تلفن همراه هوشمند، سینمای خانگی سهبعدی و فناوریهای نوین که روزگاری دور از ذهن بود، اکنون بخشی از زندگی روزمره مردم شده است. این شتاب به ما هشدار میدهد که اگر در مسیر توسعه علمی و فناورانه حرکت نکنیم، قطعاً عقب میمانیم.
دریاداردومابوطالب مطلبی افزود: امروز شرایط دنیا شرایطی خاص و بیسابقه است. آنچه قدرت کشورها را تعیین میکند، سرعت تطبیق آنها با فناوریهای نوین است؛ بنابراین ما باید به دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و جوانان خلاق اهمیت بیشتری بدهیم و بستر فعالیت علمی را در همه عرصهها فراهم کنیم.
وی نیز با تأکید بر نقش دانشگاهها و نخبگان استان مازندران در این روند گفت:مازندران باید در همه ابعاد وارد چرخه نوآوری شود چه در دریا، چه در کشاورزی و چه در گردشگری. استان ظرفیتهای عظیمی دارد، اما اگر این ظرفیتها به فناوری و دانش متصل نشوند، بهرهبرداری مطلوبی از آنها نخواهیم داشت. آینده توسعه استان در گرو پیوند دانشگاه، صنعت و جوانان خلاق است.
این مقام دانشگاهی در پایان خاطرنشان کردند:شتاب علم و فناوری فرصتی برای جهش کشور است، به شرط آنکه از توان علمی جوانان حمایت کرده و موانع بروکراتیک را برطرف کنیم. مازندران میتواند به یکی از قطبهای نوآوری کشور تبدیل شود.