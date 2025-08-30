پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرد: با اجرای مرحله نخست طرح انتقال آب از سد طالقان بخشی از نیاز آبی هشتگرد تأمین شده و طبق برنامهریزی تا اوایل مهر جریان آب این پروژه به شبکه تهران خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگزاده گفت: این طرح در سه مرحله اجرا میشود که در فاز نخست، آب به هشتگرد منتقل شده و فاز دوم این پروژه با ظرفیت ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه برای تصفیهخانه کرج آغاز و پیشبینی میشود تا پایان شهریور به بهرهبرداری کامل برسد.
سخنگوی صنعت آب کشور افزود: با اجرای مرحله دوم، ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه آب که پیشتر از خط قدیم به کرج اختصاص داشت که به تهران منتقل خواهد شد.
وی همچنین از آغاز مرحله سوم خبر داد و افزود: این مرحله شامل انتقال ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه آب به تهران است که طبق برنامهریزیها اوایل مهرماه به شبکه آبرسانی تهران متصل می شود.