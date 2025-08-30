مسابقات والیبال تیم‌های جوانان ایتالیا و چک و ایران و آمریکا، از سری مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان، از شبکه ورزش، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش دیدار سومین مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان را، امروز بین دو تیم ایتالیا و جمهوری چک به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه زنده «مثبت ورزش»، این دیدار را از ساعت ۱۲:۳۰، با گزارشگری حامد حسین زاده پخش می‌کند.

تیم‌های ایران، آمریکا، جمهوری چک و ایتالیا به عنوان چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان راه یافتند.

همچنین والیبال جوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰، در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به مصاف آمریکا می‌رود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش در برنامه «مثبت ورزش» پوشش داده می‌شود.

این مسابقه با گزارشگری علی شاکری، به صورت زنده در قالب برنامه «مثبت ورزش» پوشش می‌دهد.

