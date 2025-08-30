پخش زنده
در پژوهشی مشترک بین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و دانشگاه تهران، روشی نوین و سازگار با محیط زیست برای بازیابی عنصر راهبردی لیتیوم از پسماندهای صنعتی ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس اداره نانوبیوزمین مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین- البرز، گفت: پژوهشگران این مرکز به همراه اساتید دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران رویکردی نوین برای بازیابی لیتیوم از پسماندهای صنعتی که به عنوان منبع ثانویه شناخته میشود، ارائه دادهاند.
این روش که مبتنی بر استفاده از دو سویه متفاوت قارچ و باکتریایی است که اسیدهای آلی و قلیایی تولید میکنند، نه تنها مقرون به صرفه بلکه سازگار با محیط زیست است و چالشهای استخراج سنتی لیتیم را که با محدودیت منابع و اثرات زیستمحیطی همراه است، برطرف میکند.
لیتیوم به عنوان فلز موثر در صنایع پیشرفته مانند باتری خودروهای برقی، الکترونیک، صنایع شیشه، سرامیک و داروسازی نقش بسیار مهمی دارد، لذا تأمین پایدار و مسئولانه آن اهمیت زیادی دارد.
این طرح پژوهشی نمونهای از همکاری علمی در راستای توسعه فناوریهای سبز و پایداری منابع استراتژیک کشور به شمار میرود و میتواند به عنوان الگویی برای بازیابی سایر عناصر ارزشمند نیز به کار گرفته شود.