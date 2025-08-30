پخش زنده
دو نفر از چاه کنها در اسفراین در چاه ۴۰ متری بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: این حادثه در شهرستان اسفراین رخ داد و با درخواست کمک از آتش نشانی بجنورد عملیات به صورت مشترک پیگیری و جان باختگان بعد از تلاش نفسگیر به سطح زمین منتقل شدند.
علی یکدل افزود: فرد نخست هنگام کار بر اثر گاز گرفتگی جان باخت و نفر دوم که برای نجات او وارد چاه شد، دچار گاز گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
با عملیات مشترک آتشنشانی بجنورد و اسفراین، پیکر هر دو جانباخته از عمق چاه خارج شد.