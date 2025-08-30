در مراسمی با حضور معاون وزیرجهاد کشاورزی و رئیس دامپزشکی کشور، ۲۶۳ طرح بخش کشاورزی گرامیداشت هفته دولت در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابراعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مهمترین این طرح‌ها، واحد پرورش شترمرغ در شهرستان زاهدان با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶.۵ میلیارد تومان است.

این واحد پرورش شترمرغ، در زمینی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع و با ظرفیت ۳۰۰ قطعه شترمرغ پرواری راه‌اندازی شد.

این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده‌اند.