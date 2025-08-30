به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در مراسم آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی در روستای ایرج‌آباد شهرستان خلیل‌آباد، به خبرنگاران اظهار داشت: مشارکت کشاورزان این منطقه در نصب نیروگاه‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی، الگویی موفق از کار جمعی و فرهنگ مشارکت محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه در این سفر چند نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های یک، دو و نیم و دو مگاوات افتتاح شد که کمک بزرگی به رفع ناترازی برق و تأمین انرژی استان خواهد بود، افزود: علاوه بر این، اقدامات ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان آغاز شده است که با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی که با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی شهرستان خلیل‌آباد ساخته می‌شود، یکی از طرح‌های مهم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی به شمار می‌رود.

علیرضا خدابنده ضمن ارائه گزارشی از وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان گفت: نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی خلیل‌آباد، بخشی از بسته بزرگ‌تر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب پویش انرژینو است.

وی تاکید کرد: در مجموع با بهره‌برداری از ۱۰ مگاوات نیروگاه و آغاز عملیات اجرایی ۷۹ مگاوات دیگر، ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق پاک استان افزوده خواهد شد.

رشد شتابان انرژی پاک در خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به اهداف کلان کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: براساس چشم‌انداز ترسیم‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۶ باید سه هزار مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری کشور افزوده شود که بخش عمده این ظرفیت با مشارکت بخش خصوصی و در قالب نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس محقق خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت تولید برق پاک خراسان رضوی در پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۵۰ مگاوات بود، افزود: این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۲۷ مگاوات رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ از مرز ۲۰۰ مگاوات عبور کند که این رشد قابل توجه، نشان‌دهنده عزم جدی استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است.

کاهش بروکراسی و تسهیل سرمایه‌گذاری

خدابنده با اشاره به اقدامات اخیر ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان، تاکید کرد: یکی از تحولات مهم در این حوزه، تفویض فرایند صدور مجوز نیروگاه‌ها از سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) به استان‌هاست.

او ادامه داد: پیش‌تر صدور ساخت نیروگاه‌ها زمان‌بر بود، اما اکنون این روند به چهار تا پنج روز کاهش یافته است که این اقدام، زنجیره پشتیبانی قانونی از طرح‌ها را تسهیل و سرمایه‌گذاران را به حضور پررنگ‌تر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ترغیب کرده است.

تأثیر مستقیم بر ناترازی برق و اقتصاد منطقه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی افزود: طرح‌هایی مانند نیروگاه ۲۵ مگاواتی خلیل‌آباد نه تنها در رفع ناترازی برق و افزایش پایداری شبکه مؤثرند، بلکه از ظرفیت‌های طبیعی منطقه برای تولید انرژی پاک بهره می‌برند، همچنین با ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، نقشی مهم در توسعه اقتصادی شهرستان خلیل‌آباد و مناطق هم‌جوار خواهند داشت.

نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی خلیل‌آباد توسط شرکت صالح ساخته و بهره‌برداری خواهد شد و این شرکت به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران فعال در عرصه انرژی‌های پاک، متعهد شده است که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و نیروی انسانی متخصص، این طرح را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند.