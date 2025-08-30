مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رشد تردد ورودی - خروجی استان به سمت مشهد مقدس در روز‌های پایانی ماه صفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلال زاده گفت: از ۲۲ مرداد تا ۴ شهریور متوسط تردد ثبت شده وسایل نقلیه شخصی در کریدور جنوب به شمال خراسان جنوبی ۳۲۷ هزار و ۸۸۷ وسیله نقلیه بوده است.

وی افزود: این آمار افزایش ۳۷ درصدی ترافیک ورودی - خروجی استان به سمت مشهد مقدس را در دهه پایانی ماه صفر برای شرکت در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) نشان می‌دهد.

جلال زاده همچنین با اشاره به اینکه تیم‌های راهداری به صورت مستمر در کنار سایر نیرو‌های امدادی مشغول به خدمت رسانی در ورودی و خروجی شهر‌ها و استان هستند، افزود: با توجه به افزایش تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی استان به ویژه کریدور جنوب به شمال، گشت‌های نظارتی و عملیاتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز در این برهه در کنار سایر عوامل اجرایی برای حفظ ایمنی و سلامت هموطنان به فعالیت مشغول بودند.

به گفته وی راهداری در همه ایام سال به ویژه در تعطیلات و ایام خاص تلاش خود را برای سفر ایمن و بی خطر شهروندان خراسان جنوبی دارد.