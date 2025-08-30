هفته دولت، فرصتی برای نمایش دستاوردهای خدمتگزاران ملت
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای آشنایی مردم با دستاوردهای دولت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید جواد خاضع، صبح شنبه ۸ شهریور در مراسم بزرگداشت شهدای دولت که در سالن حکیم جرجانی یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: هفته اول شهریور ماه به مناسبت شهادت دو یار دیرین امام و انقلاب، شهیدان رجایی و باهنر، به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه این هفته فرصتی برای آشنایی مردم با عملکرد و دستاوردهای دولت در عرصههای مختلف است، افزود: در طول این هفته، مسئولان استانی از جمله استاندار، معاونین، فرمانداران و مدیران کل در نقاط مختلف استان حضور یافته و پروژههای مهمی را افتتاح کردند و امروز نیز شاهد افتتاح پروژههای شهرستان خواهیم بود.
خاضع با تأکید بر اینکه هدف از نامگذاری هفته دولت، ترویج سیره مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر در خدمترسانی صادقانه و خالصانه به مردم است، تصریح کرد: این دو شهید بزرگوار با پرکاری، سادهزیستی و کمهزینه بودن، کارآمدی نظام اسلامی را اثبات کردند و امیدواریم مدیران نظام اسلامی نیز با الگوبرداری از وی، در خدمتگزاری به ملت شریف و قدرشناس استان تلاش کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمود، موفقیت دولت، موفقیت کل کشور و ملت است.
وی همچنین بر حمایت مردم از خادمان و رئیس جمهور پرکار تأکید کردند.
حجت الاسلام خاضع ابراز امیدواری کرد: همه مدیران با روحیه جهادی و انقلابی، با تبعیت از ولایت و سیره شهدا، برای گرهگشایی از مشکلات مردم، به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی، گام بردارند.