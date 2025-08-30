پخش زنده
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: ۱۰ هزار و ۳۶۴ مادر روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر در استان با اجرای طرح جوانی جمعیت بدون پرداخت حق بیمه زیر پوشش صندوق قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمدرضا بیدی گفت: استقبال مادران در استان خوب بود و از نظر جذب مادران مشمول طرح بیمه رایگان در جایگاه برتر کشور قرار دارد.
وی بابیان اینکه دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول این نوع بیمه هستند افزود: به لحاظ کمبود بودجه امکان بیمه همه افراد مشمول وجود ندارد و برمبنای بودجهای که اختصاص داده شده مادران مشمول اولویت بندی و بیمه میشوند.
وی افزود: براساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمامی مادران خانهدار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر با پرداخت ۱۰۰ درصدی حق بیمه توسط دولت، عضو صندوق بیمه اجتماعی شدهاند و از خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و انتقال سابقه بهرهمند میشوند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: شاخص پوشش بیمهای در این استان به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.
وی عنوان کرد: اکنون ۹۱ هزار و ۹۶۹ نفر عضو صندوق هستند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۵۲۶ نفر زن و ۶۲ هزار و ۴۴۲ نفر مرد هستند.
بیدی ادامه داد: پنج هزار و ۸۷۰ خانوار روستایی و عشایری از این صندوق مستمری دریافت میکنند و مجموع پرداختی تیرماه به این خانوارها ۱۲۵ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که خانوارهای مستمریبگیر تاکنون ۲۶۶ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت کردهاند، اما مجموع مستمری دریافتی آنان به سه هزار و ۷۳۱ میلیارد ریال رسیده است.
طبق تفاهمنامه سال جاری با سازمان بهزیستی، تمامی زنان سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، به صورت رایگان زیر پوشش این بیمه قرار میگیرند تا در آینده از خدمات بازنشستگی و مستمری بهرهمند شوند.