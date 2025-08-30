به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرخنده گفت: برای حمایت از تولیدات فاخر و بومی حوزه بازی‌های رایانه‌ای استان و کشور، از تمامی بازی سازان، هنرمندان و فعالان این عرصه در خراسان جنوبی دعوت کرد تا از فرصت مغتنم و ارزشمندی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فراهم کرده، نهایت بهره را ببرند.

به گفته وی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در اقدامی مهم و قابل تحسین، فراخوانی را برای شناسایی و معرفی پروژه‌های مستقل و حرفه‌ای بازی‌سازی منتشر کرده است.

وی افزود: این ابتکار نه تنها گامی اساسی در حمایت از صنعت بازی‌سازی کشور است، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای بازی‌سازان توانمند خراسان جنوبی فراهم می‌کند تا آثار خلاقانه و نوآورانه خود را در سطح رسانه‌های تخصصی و عمومی ملی به نمایش بگذارند و شایستگی‌های خود را به مخاطبان گسترده‌تری معرفی کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: اطلاعات مربوط به بازی‌ها و رویداد‌های مرتبط با این صنعت، قرار است در تارنمای رسمی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی معتبر و دیگر بستر‌های اطلاع‌رسانی گسترده نظیر رسانه‌های جمعی علاقه‌مند و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور منتشر شود.

وی افزود: این پوشش رسانه‌ای گسترده، به معرفی جامع‌تر و اثربخش‌تر آخرین تولیدات بازی‌سازان کمک شایانی خواهد کرد و نقش مهمی در توسعه و ارتقای جایگاه بازی‌های ایرانی ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال بازی سازان استانی گفت: از تمامی بازی‌سازان و برگزارکنندگان رویداد‌های مرتبط با حوزه بازی‌های رایانه‌ای در خراسان جنوبی صمیمانه دعوت می‌شود تا با بهره‌گیری از این فرصت مغتنم، اطلاعات و محتوای مورد نیاز برای معرفی آثار خود را به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ارسال کنند.

اطلاعات مورد نیاز برای ارسال شامل موارد زیر است:

معرفی کامل بازی یا رویداد: این معرفی می‌تواند حداکثر در سه پاراگراف به صورت خلاصه و جامع، ویژگی‌ها، داستان و اهداف پروژه شما را تشریح کند.

تریلر تبلیغاتی و تصاویر: ارائه تریلر تبلیغاتی با کیفیت، مجموعه‌ای از تصاویر جذاب از فضای بازی و پوستر رویداد (در صورت برگزاری رویداد) الزامی است.

تاریخ انتشار بازی یا زمان برگزاری رویداد: ذکر دقیق زمان عرضه بازی یا تاریخ برگزاری رویداد برای اطلاع‌رسانی بهینه ضروری است.

مشخصات سازنده یا شرکت برگزارکننده: اطلاعات کامل تماس و مشخصات سازنده انفرادی یا شرکت برگزارکننده رویداد.

علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات و محتوای مورد نیاز خود را از طریق آی‌دی @News_Ircg در پیام‌رسان‌های بله و تلگرام، یا از طریق ایمیل به نشانی info@ircg.ir ارسال کنند.

امید است با مشارکت فعال هنرمندان و بازی‌سازان استان، شاهد درخشش هرچه بیشتر بازی‌های ایرانی در سطح ملی باشیم.