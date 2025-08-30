محمد پوریا بنائیان، تنها نماینده جودو ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دور نخست باخت و حذف شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جودو نوجوانان قهرمانی جهان که به میزبانی بلغارستان در ورزشگاه «آسیکس» شهر صوفیه جریان دارد، امروز شنبه هشتم شهریورماه با شکست و حذف تنها نماینده کشورمان پیگیری شد.

محمد پوریا بنائیان در مبارزات وزن ۹۰+ کیلوگرم که ۳۰ جودوکا حضور داشتند، مبارزات خود را آغاز کرد. او که سید هفت این وزن را در اختیار داشت در گروه A و دور نخست با «ساموئل بیسچاف» از آلمان مبارزه کرد و متحمل شکست شد. با این شکست، بنائیان حذف شد.

در این دوره از مسابقات جودو نوجوانان قهرمانی جهان ۵۵۱ جودوکا از ۷۱ کشور جهان به مدت ۵ روز به مصاف هم خواهند رفت که جودو ایران بعد از سال‌ها غیبت در این مسابقات با یک جودوکا حضور پیدا کرد.