تأکید استاندار البرز بر تسریع در روند تکمیل بیمارستان سیدالشهدا
استاندار البرز با اشاره به لزوم تسریع در تکمیل طرح بیمارستان سیدالشهدا گفت: این طرح باید ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، عبداللهی صبح امروز در نشست بررسی و رسیدگی به مشکلات بیمارستانهای در حال احداث استان گفت:: بیمارستان سیدالشهدا به دلیل برخی تعللها و تأخیرها در روند اجرا با کندی مواجه بوده و لازم است پیمانکار و شرکت سازنده در کوتاهترین زمان ممکن تعهدات خود را عملیاتی کنند.
وی افزود: تاکنون جلسات متعددی برای رفع موانع و مشکلات این پروژه برگزار شده است و انتظار میرود در نشستهای آتی شاهد اقدامات عملی و نتیجهبخش باشیم. در صورتی که ظرف دو هفته آینده پیشرفت محسوسی حاصل نشود، تصمیمات لازم برای تسریع پروژه اتخاذ خواهد شد.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری نشستهای مستمر در حوزه پروژههای درمانی، رفع نواقص و جلوگیری از تکرار مباحث پیشین است تا بتوانیم این پروژهها را در موعد مقرر به سرانجام برسانیم.
عبداللهی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی در استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تسریع در احداث مراکز درمانی هستیم و ضروری است پیمانکاران از تجارب موفق در سطح ملی و بینالمللی الگوبرداری کنند تا پروژهها با کیفیت و در زمانبندی مناسب به بهرهبرداری برسد.
گفتنی است در ابتدای این جلسه، چالشهای موجود در ادامه روند بیمارستان کمالشهر نیز مطرح شد و مقرر گردید زیرساختهای این طرح شامل آسفالت، محوطهسازی و کنترل آبهای سطحی بالادستی برای مقابله با سیلاب در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.