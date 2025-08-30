طرح توسعه بیمارستان زارع ساری، امروز با حضور معاون وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح توسعه‌ای بیمارستان زارع ساری، امروز با حضور معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس به بهره برداری رسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه بهره برداری از کلینیک تخصصی اوتیسم بیمارستان زارع ساری با بیان اینکه ۷۰ درصد والدین پس از چند هفته ابتدایی، فرایند درمان بیماران مبتلا به اوتیسم را رها می‌کنند گفت: مرکز درمانی اوتیسم بیمارستان زارع تنها مرکز درمانی دولتی مبتلایان اوتیسم استان است که با بهره برداری از آن خدماتی از قبیل کار درمانی، گفتار درمانی، روانپزشک متخصص اطفال به مبتلایان ارائه می‌شود.

دکتر رضایی همچنین از پیگیری راه اندازی مدرسه اوتیسم به همت جامعه خیران و بنیاد برکت در استان خبر داد و افزود: تلاش می‌شود بخشی از هزینه‌های بالای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم از سوی نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد تامین شود.

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در حاشیه این مراسم از راه اندازی سامانه جامع مبتلایان به اوتیسم در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارها؛ حدود یک درصد جمعیت ایران مبتلا به اوتیسم هستند که به دلایل اجتماعی و فرهنگی و نیز هزینه‌های بالای درمان، فرایند درمان آنان در کشور به شکل کامل انجام نمی‌شود.

عباس عبادی افزود: تلاش می‌شود با راه اندازی سامانه جامع مبتلایان اوتیسم، فرایند‌های درمانی این گروه از بیماران با شناسایی دقیق تامین شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش پرستاری به ویژه در دو سال اخیر به دنبال افزایش بسته‌های حمایتی از این گروه نیز هستیم.

عبادی همچنین از تدوین دستورالعمل دور پرستاری یا پرستاری در منزل و نیز پیگیری‌های لازم برای پوشش بیمه‌ای این خدمات به منظور دسترسی همگانی به خدمات سلامت خبر داد و افزود: این اقدامات، در راستای ارتقای کیفیت و فراگیری خدمات پرستاری سلامت جامعه در کشور دنبال می‌شود.

در ادامه سفر یک روزه معاون وزیر بهداشت به مازندران، خوابگاه متاهلین دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ۲۴ واحد بهره برداری شد.