به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر گفت: عملیات احداث ساختمان و تجهیز پایانه مرزی تمرچین به دستگاه ایکس‌ری ویژه کامیون آغاز شد.

بهرام انصاری افزود: تجهیز گمرک پیرانشهر به دستگاه ایکس‌ری در راستای تسریع در روند تشریفات گمرکی یکی از مصوبات استانی و مطالبه تجار و بازرگانان این منطقه بود.

انصاری اظهارکرد: قرارداد احداث ساختمان و تجهیز گمرک تمرچین به دستگاه ایکس‌ری با یکی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی منعقد شده و اکنون در مرحله احداث ساختمان و سوله قرار دارد.

وی، با اشاره به اینکه با نصب و راه‌اندازی این دستگاه، فرآیند تشریفات گمرکی در تمرچین به میزان قابل توجهی تسریع می شود، ابراز امیدواری کرد تا بهمن ماه امسال تمرچین به دستگاه ایکس‌ری تجهیز شود.

انصاری گفت: دستگاه ایکس‌ری علاوه بر تسریع در تشریفات گمرکی، هرگونه مغایرت بین کالای موجود و کالای اظهار شده را در کمترین بازه زمانی مشخص می‌کند و نیاز به فک پلمب کامیون‌ها نیست.

وی افزود: هم اکنون روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه کامیون به صورت فیزیکی توسط کارشناسان گمرک بازرسی و موارد مشکوک برای بررسی بیشتر با دستگاه ایکس‌ری به مرز سرو در ارومیه انتقال داده می‌شود.

مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر تصریح کرد: دستگاه ایکس‌ری تکنولوژی پیشرفته‌ای است که با نصب در انبارهای بزرگ، کارخانجات، سالن‌های کنفرانس و فرودگاهها با انواع اشعه ایکس اقلام خطرناک مانند مواد مخدر، اسلحه و انفجاری‌ها را آشکار می‌کند.

وی اضافه کرد: با توجه به فاصله زمینی بسیار کم با بازار بکر و جویای انواع کالا در اقلیم کردستان عراق از یک طرف و وجود اشتراکات مذهبی و قومی در دوکشور، مرز تمرچین پیرانشهر دارای آینده و چشم انداز بسیار خوبی برای توسعه مراودات اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق است.