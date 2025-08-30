

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری که بامداد امروز وارد ایران شد، در نشست خبری که ظهر امروز در کمیته ملی المپیک برگزار شد، اظهار داشت: به کشور جمهوری اسلامی ایران و وزنه برداری ایران احترام می‌گذارم. ایران در دنیا یکی از بهترین کشور‌ها در وزنه‌برداری است. دوست دارم از تجربه‌های ایران و سجاد انوشیروانی در وزنه برداری استفاده کنم.

وی افزود: وزنه برداری در ایران مثل تمدن این کشور، قدیمی و باارزش است. ایران در المپیک‌های قبلی درخشیده و امیدوارم در المپیک و مسابقات پیش رو نیز وزنه‌برداری ایران بتواند مدال کسب کند و بدرخشد.

جلود عنوان کرد: نسلی در حال حاضر وجود دارد که می‌تواند مسیر را از نسل گذشته یاد بگیرد و ادامه بدهد. این نسل جدید در المپیک آینده می‌تواند خیلی سرنوشت‌ساز باشد. تاریخ ایران در ورزش جهان بیشتر با دو ورزش کشتی و وزنه‌برداری می‌درخشد. همین که ایران در وزنه‌برداری آنقدر قوی است، نشان دهنده این است که مردم این کشور چقدر قوی و استوار هستند که هر سال قهرمانانی به دنیا معرفی می‌کنند. سفر من یک روزه است، اما برای مسابقات فجر که در آذرماه برگزار می‌شود، حتماً دوباره به ایران خواهم آمد. امیدوارم بهترین‌ها را در مسابقات فجر تماشا کنم و آرزو می‌کنم دوباره به ایران بیایم، چون هر بار از سفر به کشور شما لذت می‌برم.

رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری درخصوص تغییرات در اوزان گفت: این اتفاق فقط برای مسابقات آتی در آمریکا افتاده و امکان بازگشت قانون به گذشته به خاطر تعداد زیاد شرکت‌کنندگان وجود دارد. در وزن‌های پایین، تفاوت ۱۴ کیلوگرم خواهد شد و در وزن‌های بالاتر به ۱۵ و ۱۶ کیلو خواهد رسید. هدف این بوده که عدالتی ایجاد شود، چون برخی کشور‌ها فقط ورزشکار سبک‌وزن دارند و بعضی دیگر از کشور‌ها مثل ایران، وزن‌های بالاتری دارند.