پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۱۱۴ حلقه چاه نفت و گاز با ثبت بیش از ۱۱۵ هزار متر حفاری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور با استفاده از ناوگان حفاری این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهران مکوندی همزمان با هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، عملکرد یکساله این شرکت را تشریح و اظهار کرد: در این مدت ۱۱۴ حلقه چاه در میدانهای مختلف نفتخیز کشور تکمیل و وارد مدار تولید شد.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد چاه حفاریشده ۲۹ حلقه توسعهای ـ توصیفی و ۸۵ حلقه تعمیری بوده است، افزود: در همین راستا برای رفع چالشها و افزایش بهرهوری، تدابیر ویژهای اندیشیده شد که نتیجه آن کاهش ۴۳.۵ درصدی زمانهای انتظار و ارتقای سطح بهرهوری از ۶۸ به ۷۶ درصد بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تأکید بر حمایتهای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: واحدهای خدمات جانبی حفاری در این مدت ۶ هزار و ۴۶۳ مورد خدمات فنی ـ مهندسی به شرکتهای متقاضی ارائه کردند که نقش کلیدی در تکمیل نهایی چاههای توسعهای و تعمیری داشته و به حفظ، نگهداشت و افزایش تولید کمک کرده است.
اقدامهای کلیدی برای تقویت تولید نفت و گاز
مکوندی با بیان اینکه با آغاز به کار دولت چهاردهم، اهداف کلانی، چون افزایش تولید نفت و گاز و کاهش ناترازی انرژی در دستور کار قرار گرفت، افزود: شرکت ملی حفاری ایران نیز با تکیه بر بزرگترین ناوگان حفاری کشور و به تولید رساندن چاههای گازی در بخش خشکی جزیره کیش، توانست نقشی مؤثر در کاهش ناترازی گاز ایفا کند، بهگونهای که تاکنون ۹ حلقه از مجموع ۱۳ چاه گازی این موقعیت وارد مدار تولید شده است.
وی با اشاره به دیگر اقدامهای مهم این شرکت گفت: تجمیع و توسعه خدمات ارتباطی از طریق تغییر زیرساخت با هدف رضایتمندی کاربران، تعمیرات اساسی ۲۴ دستگاه ژنراتور با توان داخلی که سبب حذف انتظار طولانی دستگاههای حفاری شد، حفر و تکمیل دو حلقه چاه در میدان نفتی یادآوران (غرب کارون)، راهاندازی دستگاه حفاری «۷۳ فتح» با حضور وزیر نفت در سفر رئیسجمهوری به خوزستان، کاشت ۲۰۰ اصله نهال سازگار با اقلیم گرم و کمآب در مناطق عملیاتی بهمنظور عمل به مسئولیت اجتماعی و استفاده از سامانه سطحی و ابزار نمودارگیری چاههای تولیدی (PLT) از جمله اقدامهای مهمی شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای شهریور پارسال تا امروز است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: امضای قرارداد ساخت دستگاههای سانتریفیوژ دکانتر سیال حفاری، پمپ تغذیه و دیزلژنراتورهای ۶۰ هرتز با شرکتهای معتبر داخلی، همچنین قرارداد تأمین و اجاره ۶ دستگاه حفاری سنگین برای پروژههای گردان، پازنان و پایدار غرب از دیگر دستاوردها بوده است.
مکوندی برگزاری دورههای آموزشی برای کارشناسان نفتی تاجیکستان، بومیسازی سامانه انتقال اطلاعات حفاری با قابلیت تجمیع پارامترهای استاندارد جهانی و ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت (MOT) با توان داخلی را نیز از مهمترین اقدامهای یکساله شرکت ملی حفاری ایران در دولت چهاردهم برشمرد.